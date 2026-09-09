ナチュラルローソンは9⽉1⽇より、ナチュラルローソンの⼈気商品4品を通常の総重量に25%増量して発売する「Thank you プラス フェア」を開催している。

ローソン「Thank you プラス フェア」

25周年記念企画「Thank you プラス フェア」では、9⽉1⽇〜14⽇の期間中、「チキンと野菜のグリーンカレー(もち⻨⼊りご飯)」、「タイ⾵春⾬サラダ(パクチー⼊り)」、「カフェインレスコーヒーゼリー」、「ポンデケージョ5個⼊り」の4品が、総重量25%アップされて登場。いずれも増量はしても、カロリーや塩分値などナチュラルローソンの商品開発基準を満たしている。

ラインアップは以下のとおり。

チキンと野菜のグリーンカレー(もち⻨⼊りご飯)

お値段はそのままで、野菜が25%以上増量。カロリーは500kcal以下に抑えられている。価格は599円。

タイ⾵春⾬サラダ(パクチー⼊り)

パクチー好きのために通常商品の3倍の量のパクチーを使⽤。お値段はそのままで、春⾬なども増量し総重量25%アップ。価格は281円。

カフェインレスコーヒーゼリー

⾓切りされたコーヒーゼリー部分が85%増量、サイズは1.25倍にアップ。ミルクゼリーも増量されており、総重量25%アップとなっている。価格は275円。

ポンデケージョ5個⼊り

インストアベーカリー⼈気3位のポンデケージョを1個増量。チーズを練りこんだモチモチとした⾷感のブラジル発祥のチーズパンは、お酒のおつまみにもぴったりの一品。価格は302円。

※画像はすべてイメージ。