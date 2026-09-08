【9月8日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年9月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

9月8日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年9月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「月見スイートポテトプリン」(281円)

価格 : 281円

エネルギー : 214kcal

※沖縄地域のローソンでは297円とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

秋の味覚であるお芋の風味を存分に楽しめる「月見スイートポテトプリン」が登場です。なめらかな口どけのスイートポテトプリンの上に、ふんわりとしたホイップクリームと濃厚な芋クリームをトッピングした、お月見の季節にぴったりな秋を感じる贅沢なカップスイーツに仕上がっています。

「月見フィナンシェケーキ」(257円)

価格 : 257円

エネルギー : 345kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お月様のようにまあるい「月見フィナンシェケーキ」が登場。しっとりと焼き上げられた香ばしいフィナンシェ生地で仕上げたこちら。なめらかなカスタードホイップをたっぷりとサンドし、さらに濃厚なカスタードソースをトッピング。洋菓子の美味しさをギュッと詰め込んだ大満足の一品です。

「とろける月見パンケーキ」(292円)

価格 : 292円

エネルギー : 252kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お月見気分を盛り上げる「とろける月見パンケーキ」が登場。ふんわりとしたパンケーキ生地にカスタードホイップを忍ばせ、特製クリームとカスタードをたっぷりとかけた、見た目も華やかで特別感のあるスイーツです。

「meiji チョコクロワッサン チョコ入りホイップ」(192円)

「meiji チョコクロワッサン チョコ入りホイップ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 373kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気の「明治ミルクチョコレート」とコラボした「meiji チョコクロワッサン チョコ入りホイップ」が登場。ミルクチョコレートをたっぷりと練り込んだサクサクのクロワッサン生地でチョコ入りホイップを包み込んだ、チョコ好きにはたまらない商品になっています。

「meiji 白いちぎりパン ホワイトチョコ入りホイップ」(192円)

「meiji 白いちぎりパン ホワイトチョコ入りホイップ」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 383kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※沖縄地域では商品仕様が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも明治とコラボした一品になっています。ふんわりとやわらかい白いちぎりパン生地の間に「明治ホワイトチョコレート」を使用したコクのあるホイップクリームをたっぷりとサンド。ミルクの甘みとやさしい食感がクセになる一品です。

まとめ

9月8日以降に購入できる新商品は、「月見スイートポテトプリン」や「月見フィナンシェケーキ」、「meiji チョコクロワッサン チョコ入りホイップ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用