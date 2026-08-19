ローソンは8月18日、「ご当地うまいもん祭」を、関東地区のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)で開始した。ご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」など、全9品を展開する。

からあげクン 亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ

「ご当地うまいもん祭」では、北海道、東北、関東(北関東甲信越)、関東(南関東)、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用した商品を販売する。

人気商品「からあげクン」は、北関東甲信越エリア、南関東エリアで異なる商品を展開する。北関東甲信越エリア(長野県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、新潟県)では、 新潟の米菓メーカー亀田製菓とコラボした「からあげクン 亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ」(298円)を、南関東エリア(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)では、「七宝麻辣湯」監修の「からあげクン 七宝麻辣湯監修 麻辣湯味」(298円)を発売する。

からあげクン 七宝麻辣湯監修 麻辣湯味

「CHEESE GARDEN監修ベイクドチーズケーキinプレミアムロールケーキ」(346円)は、栃木県・那須の有名チーズケーキ専門店「CHEESE GARDEN」監修のスイーツ。

CHEESE GARDEN監修ベイクドチーズケーキinプレミアムロールケーキ

長野の老舗七味唐辛子メーカー「八幡屋礒五郎」監修の商品も豊富にラインナップ。「八幡屋礒五郎監修 とりめしおにぎり」(181円)、 「八幡屋礒五郎監修 たれカツ丼」(599円)、「八幡屋礒五郎監修 旨辛七味油そば」(599円)、「八幡屋礒五郎監修 味噌カツサンド」(419円)、「八幡屋礒五郎監修 焼きそば入りお好み焼き風パン」(192円)を販売する。まちかど厨房導入店では、「八幡屋礒五郎監修 七味豚丼」(689円)も提供する。

八幡屋礒五郎監修 とりめしおにぎり

八幡屋礒五郎監修 たれカツ丼

八幡屋礒五郎監修 旨辛七味油そば

八幡屋礒五郎監修 味噌カツサンド

八幡屋礒五郎監修 焼きそば入りお好み焼き風パン

【まちかど厨房】八幡屋礒五郎監修 七味豚丼

※「八幡屋礒五郎監修 七味豚丼」については一部ナチュラルローソン店舗でも発売