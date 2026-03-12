ソーセージ大好き民のみなさんへ。ソーセージの旨みを余すところなくいただけちゃうズボラ飯を紹介します。教えてくれるのは、便利で美味しい「うどんスープ」を提供するヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんです!

炊飯器に

お米2合とうどんスープ2袋、

水を2合目まで入れてから

ソーセージをそのまま入れます。

あとは普通に炊くだけで…

丸ごとソーセージの炊き込みご飯、完成🍚🦊

うどんスープのだしとソーセージの旨みがごはんに広がって、大満足の味でした!

仕上げに黒胡椒やバターをのせてもおいしいです✨

(@higashimaru_ssより引用)

カットせずに丸ごと炊かれたソーセージは、かじった瞬間にパリッとジューシーな肉汁が溢れ出ること間違いなし。これ、絶対に美味しいですよね。

しかも味付けは「うどんスープ」のみ。お米を研いで、お水とうどんスープを入れて、ソーセージを袋からそのまま投入するだけ。調味料を図ったり、ソーセージを炒めたりする必要もありません。洗い物も最小限で済みますし、まさに、やる気のないときや忙しいときでもパッとできちゃう最高のズボラ飯です!

この投稿を見た人からは、「これたぶんこの世の食い物の中で1番うまい」「これ見てうどんスープ買ってきました」「天才的すぎて今夜絶対真似します」「なんとこれは凶悪な!!!! これでカレー食べたいから今日やろうかな?いや、やろう!」「今日の晩ご飯はコレに決まりだ!!」といった反応が続々と。

また、「似たようなのよくやります!バターとあらびき胡椒を入れて混ぜて最後に小ネギトッピングで完成! 子供も大好きで米4合消えます!!!」「作ってみたけどすごくおいしい! 半熟の目玉焼きも乗せていただきました」といったアレンジレシピも。ミックスベジタブルやしめじなどを入れても美味しそうですね。

春休み中の子どもたちのお昼ご飯や、キャンプ飯としても重宝しそうな炊き込みご飯。ぜひ、お試しください!!