Nenashi、実は「セサミストリート」出演経験も！ 20カ国以上を旅して生まれた独自の音楽表現とは？

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。今回の放送では、ゲストにシンガーでラッパーのNenashiさんが登場。これまでの音楽キャリアや、最新アルバム『MOMENT』について語ってくれました。

◆多彩な音楽体験から生まれたNenashiの表現

シンガーソングライターのNenashiさんは、幼少期をアメリカで過ごし、ニューヨークからロサンゼルスへと生活の拠点を移しました。高校・大学時代は東京で過ごし、その後は20ヵ国以上で音楽活動を行っています。

アーティスト名の「Nenashi」は、「根無し草」に由来しています。「幼少期から海外で暮らした経験もあり、いろんな国に行くのが好きで。転々とするけど根は張らないって感じなので」と、Nenashiさんは説明します。

音楽は幼い頃から身近な存在で、マイケル・ジャクソンやプリンスなどを聴いて育ちました。さらに高校生頃になるとディアンジェロなどにも影響を受けたといいます。日本に帰国してからはカラオケ文化にも親しみ、海外での生活や世界各地での音楽活動を通じて、さまざまな音楽に触れてきました。

その幅広い音楽体験は、現在のNenashiさんの表現にもつながっています。歌だけではなく、ラップやビートボックスなど、声を使ったさまざまな表現を取り入れながら、独自の音楽を追求しています。

また、約20年前には日本版「セサミストリート」にも出演しました。「日本の文化を取り入れたキャラクターで、自分の本名がヒロアキなんですけど、コンビニ店員のヒロを担当しました」と明かしてくれました。

「セサミストリート」にちなんで、テーマ曲を取り入れたビートボックスをスタジオで実演。ハミングのような歌声とビートを自在に組み合わせるNenashiさんのパフォーマンスに、住吉は「1人でやってらっしゃるのもすごいですし、人の声に聞こえないです」と絶賛しました。

◆Nenashiが描く「時空を旅する」音楽

ファーストアルバム『Found in Tokyo』から約2年ぶりとなるセカンドアルバム『MOMENT』をリリースしたNenashiさん。これまでさまざまな国を旅し、現地のアーティストとのコラボレーションを重ねてきました。ファーストアルバムでは「国を旅する」ことがテーマでしたが、今回は「時空を旅する」ことをテーマに制作しています。

『MOMENT』では、1960年代のソウル・ミュージックから2020年代のトラップ・ミュージックまで、さまざまな時代の音楽を行き来しながら取り入れています。異なる時代の音楽から感じたものを一瞬一瞬に切り取り、その瞬間を音楽として表現したことから、「MOMENT」というタイトルが付けられています。

この日は、リードトラック「Future Heat feat. Keagan Raphael」も紹介。ディスコやアシッドジャズの要素を取り入れたダンサブルな楽曲で、南アフリカのシンガーソングライターである友人・Keagan Raphael（ケーガン・ラファエル）をフィーチャリングしています。「前半は彼をフィーチャリングして、後半は一緒に盛り上がる感じの曲です」と、Nenashiさんは構成を説明しました。

アメリカで育ち、黒人音楽から大きな影響を受けてきたNenashiさんにとって、ソウルの要素は自身の音楽を語るうえで欠かせません。リズムや歌詞とともに大切にしているのが「声」で、「楽器のような感じで届けられたらいいなと思っています」と、こだわりを明かします。

さらに、『MOMENT』を携えた全国ツアーも開催。9月には九州や大阪を巡り、10月11日（日）には東京・表参道のWALL&WALLでの公演を予定しています。「初めて行く地域も多いですし、以前に訪れた場所でも、今回は違う編成でライブをお届けします。かましたいなって感じなので、めっちゃ楽しみです」と意気込みを語ってくれました。

ツアーの詳細や最新情報は、Nenashiさんの公式サイトとNenashiさんの公式インスタグラムをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM