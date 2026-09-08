お笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加によるスイーツPOP UP SHOP『田辺のお茶会(読み:ティーパーティー)』の取材会が8日に東京・西武渋谷店で行われ、田辺、きりやはるか、酒寄希望、あんりが登場した。

田辺智加のメイクポーチに入っていたのは…

6月に第2子を出産後、今回の取材会が初の公の場となる酒寄。報道陣から4人そろっての取材が久々であることに触れられると、酒寄は「今日は、本人(田辺)じゃないのに夜中の2時から起きて……」と早起きしていたことを明かし、笑いを誘った。一方、田辺本人は「私は逆に2時に寝ました。(それまで)ただ単に起きていた」と明かし、あんりに「なんで言ったんだよ」とツッコまれて、さらに会場から笑いが起こった。

また、『田辺のお茶会』のアイテムで我が子にオススメしたいものを聞かれた酒寄は、「息子は忘れ物が多いので、アンブレラマーカー」と田辺本人がデザインされたアンブレラマーカーに興味を示し、「(デザインが)もろ田辺さんなんですけど、これやってたら絶対忘れないだろうなと。それは欲しいなと思います」と笑いながら説明した。

さらに、田辺とスイーツにまつわるエピソードとして、酒寄は「田辺さん、ほんとにスイーツ好きなんだなと思ったのが、メイクポーチに(入ってたのが)、口紅かと思ったら羊羹だったんです」と回顧。これに田辺は「羊羹は常に持ってないと」と返し、場を和ませていた。

今回が2回目となる『田辺のお茶会』のテーマはイギリス。“芸能界のスイーツ女王”として知られる田辺がシャーロック・ホームズに扮する。会場では、田辺がセレクトしたお勧めスイーツ詰め合わせのお菓子セットをオリジナルトートバッグ付きで販売するほか、会場でしか購入できないオリジナルグッズも多数用意。イベントは8日〜14日に西武渋谷店A館1階プロモーションスペースで開催され、8日、12日には田辺によるサイン会も行われる。