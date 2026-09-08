9月に入りました。暦の上では、7日に二十四節気の「白露(はくろ)」を迎え、秋の気配が見え始めるころです。ちょっとしたお出かけもますます楽しくなりますね。SNS映えするスイーツがあれば、気分もいっそう上がりそうです。
2026年9月の新作5品まとめ(9月8日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで9月8日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
バナナ風味のもちっとした4個入りデニッシュ、いちごジャムやいちごホイップが楽しめるデニッシュ、芳醇な味わいのカヌレのスティックケーキ、ジュレ入りのシャインマスカット味のグミ、のりしお味のカリッと食感ポテトスナックなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「バナナモッチ4個入」(220円)
価格 : 220円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
もちっとしたバナナ風味の生地に、バナナチョココーチング、ホワイトクランチをトッピングしたデニッシュの4個入りです。
「トリプルいちごのホイップデニッシュ」(165円)
価格 : 165円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※東北地方の一部では取り扱いがありません。
いちごがトリプルで楽しめるデニッシュ。いちごビスケット生地をかぶせたデニッシュ生地で、いちごジャムを包んで焼き上げ、仕上げにいちごホイップを入れました。
※東北地方の一部では取り扱いがありません
「生カヌレスティックケーキ」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
芳醇な味わいのカヌレ生地でバニラ入りホイップクリームをサンドしました。
【アルコール使用】
「クリート むっち実グミ シャインマスカット味」(216円)
価格 : 216円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
とろーりジュレが入った、シャインマスカット味のグミ。むっちとろ新食感が楽しめます。
［ファミリーマート限定・数量限定］
「とまらないカリッと食感カリポテのりしお味」(140円)
価格 : 140円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
生地にあおさを練り込んだポテトのスナック。カリッととまらない食感です。
まとめ
9月8日発売の新商品は、もちっとしたバナナ風味の生地が楽しめるデニッシュ「バナナモッチ4個入」、いちごジャムを包んで焼き上げた「トリプルいちごのホイップデニッシュ」、バニラ入りホイップクリームをサンドした「生カヌレスティックケーキ」などがラインナップ。
また、むっちとろの新食感が楽しめる「クリート むっち実グミ シャインマスカット味」や、生地にあおさを練り込んだポテトスナック「とまらないカリッと食感カリポテのりしお味」も登場しています。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。