9月に入りました。暦の上では、7日に二十四節気の「白露(はくろ)」を迎え、秋の気配が見え始めるころです。ちょっとしたお出かけもますます楽しくなりますね。SNS映えするスイーツがあれば、気分もいっそう上がりそうです。

2026年9月の新作5品まとめ(9月8日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで9月8日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年9月のスイーツ新商品まとめ

バナナ風味のもちっとした4個入りデニッシュ、いちごジャムやいちごホイップが楽しめるデニッシュ、芳醇な味わいのカヌレのスティックケーキ、ジュレ入りのシャインマスカット味のグミ、のりしお味のカリッと食感ポテトスナックなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「バナナモッチ4個入」(220円)

価格 : 220円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もちっとしたバナナ風味の生地に、バナナチョココーチング、ホワイトクランチをトッピングしたデニッシュの4個入りです。

「トリプルいちごのホイップデニッシュ」(165円)

価格 : 165円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※東北地方の一部では取り扱いがありません。

いちごがトリプルで楽しめるデニッシュ。いちごビスケット生地をかぶせたデニッシュ生地で、いちごジャムを包んで焼き上げ、仕上げにいちごホイップを入れました。

※東北地方の一部では取り扱いがありません

「生カヌレスティックケーキ」(238円)

価格 : 238円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

芳醇な味わいのカヌレ生地でバニラ入りホイップクリームをサンドしました。

【アルコール使用】

「クリート むっち実グミ シャインマスカット味」(216円)

「クリート むっち実グミ シャインマスカット味」(216円)

価格 : 216円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

とろーりジュレが入った、シャインマスカット味のグミ。むっちとろ新食感が楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「とまらないカリッと食感カリポテのりしお味」(140円)

価格 : 140円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

生地にあおさを練り込んだポテトのスナック。カリッととまらない食感です。

まとめ

9月8日発売の新商品は、もちっとしたバナナ風味の生地が楽しめるデニッシュ「バナナモッチ4個入」、いちごジャムを包んで焼き上げた「トリプルいちごのホイップデニッシュ」、バニラ入りホイップクリームをサンドした「生カヌレスティックケーキ」などがラインナップ。

また、むっちとろの新食感が楽しめる「クリート むっち実グミ シャインマスカット味」や、生地にあおさを練り込んだポテトスナック「とまらないカリッと食感カリポテのりしお味」も登場しています。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。