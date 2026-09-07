オーファスは9月15日～11月17日まで、「店長が作る 大限定麺祭り ～ご当地ラーメン編～」を開催する。

大限定麺祭り

同イベントでは、東京・神奈川の対象17店舗の店長が、札幌味噌や盛岡じゃじゃ麺、台湾ラーメンなど全国各地のご当地ラーメンをテーマに考案した限定メニューを提供する。

期間中は限定麺を食べて店舗スタンプを集めるスタンプラリーも実施。獲得数に応じて餃子無料券やオリジナルグッズなどをプレゼントする。全18個のスタンプを集めたコンプリート達成者に向け、オリジナルTシャツも用意する。