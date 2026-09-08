王将フードサービスは9月14日、「にんにくゼロ生姜餃子」をリニューアルし、「大葉香るにんにくゼロ生姜餃子」(東日本:6ケ363円、3ケ192円/西日本:6ケ341円、3ケ181円 ※いずれもイートイン価格)として全国の餃子の王将、GYOZA OHSHO(一部店舗を除く)で発売する。

大葉の香りと生姜の風味を楽しめる餃子にリニューアル

にんにくゼロ生姜餃子は、にんにくを使用せず、国産生姜の風味や食感を生かした餃子。にんにくの香りが気になるタイミングでも、シーンを問わず楽しめる。

今回、2026年夏限定商品「大葉香る"夏餃子"」の反響を受け、にんにくゼロ生姜餃子に大葉をプラスし、食材の量や餡のバランスを追究。爽やかな大葉の香りとすっきりとした生姜の風味が楽しめる商品にリニューアルする。

椎茸としめじの旨みを合わせた「秋ラーメン」も登場

同日、秋の特選メニュー「秋ラーメン」(902円)を発売する。醤油ベースのスープに椎茸としめじの旨みを合わせ、刻み生姜をアクセントにしたラーメン。玉子をトッピングした「月見秋ラーメン」は、玉子のまろやかさによる味の変化も楽しめる。

左:「秋ラーメン」スープ イメージ/右:玉子トッピング イメージ

電子レンジ対応容器で持ち帰りができるほか、店内限定の特選セットも用意する。「秋の特選セットA」(1,369円)は、秋ラーメン、餃子6個、こだわりの玉子(生)付き。「秋の特選セットB」(1,310円)は、秋ラーメン、餃子3個、ライス(小)付き、「秋の特選セットC」(1,180円)は、秋ラーメン、餃子3個、杏仁豆腐付きとなる。