BANDAI SPIRITSは、特撮ドラマ『仮面ライダーゼッツ』に登場するアイテムを商品化した「DXレディガントレット」(9,350円)と「DXゼッツフォンver.2」(4,180円)の予約受付を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で開始した。

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DXレディガントレット

「DXレディガントレット」は、作中に登場する変身アイテムを再現したなりきり玩具。パープルとブラックを基調とした重厚感のあるデザインで、本体に加え「カオスカプセム」「ファントムカプセム」「コード：ソムニアカプセム」が付属する。カオスカプセムをセットするとバックルのロック解除ギミックと連動したナイトメア召喚演出が発動。LED発光やサウンドと組み合わせることで劇中さながらの遊びを楽しめるという。

また、劇中キャラクター「ザ・レディ」の印象的なセリフ音声を多数収録。さらに付属する「コード：ソムニアカプセム」は新規設計の内部形状を採用し、劇中イメージに近づけた造形で再現されている。

DXゼッツフォンver.2

一方の「DXゼッツフォンver.2」は、ライダーカプセムシリーズを認識する携帯型アイテム「ゼッツフォン」の音声仕様をリニューアルしたモデル。本商品では、莫（演：今井竜太郎）、ねむ（演：堀口真帆）、ゼロ（演：川平慈英）からのメッセージ受信に対応し、50種類以上のキャラクターボイスを収録する。

カプセムをセットした際に再生される解説音声も一部刷新され、従来のゼロに加えて莫とねむによる解説ボイスを新たに搭載。本体デザインも変更されており、従来のステッカー仕様から高彩色プリント塗装仕様へアップデートすることで、劇中をイメージした質感と高級感を追求したとしている。

「DXレディガントレット」は2026年11月15日23時まで、「DXゼッツフォンver.2」は2026年10月11日23時まで予約を受け付け、いずれも2027年2月の発送を予定している。

商品概要

DXレディガントレット

価格：9,350円（税込）

対象年齢：3歳以上

セット内容：レディガントレット本体、カオスカプセム、ファントムカプセム、コード：ソムニアカプセム

予約期間：2026年8月30日16時～11月15日23時予定

発送予定：2027年2月

DXゼッツフォンver.2

価格：4,180円（税込）

対象年齢：3歳以上

セット内容：DXゼッツフォンver.2×1

予約期間：2026年8月30日9時30分～10月11日23時予定

発送予定：2027年2月

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