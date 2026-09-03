セブン‐イレブン・ジャパンは9月1日、セブンマイルプログラムにおいて、セブン‐イレブンアプリ会員限定「セブンマイル クーポンキャンペーン」を開始した。

セブンマイル クーポンキャンペーン

セブンマイルプログラムは、セブン‐イレブンでの買い物やサービスの利用で貯まったマイルを、好きなタイミングで特典と交換できるサービス。今回のキャンペーンでは、貯まったセブンマイルを数量限定で対象商品の無料クーポンに交換できる。クーポンは、マイルを交換した翌朝8時までにセブン‐イレブンアプリに配信される。配布枚数に達し次第、クーポンへの交換は終了となる。

第1弾は「午後の紅茶」「ザバスプロテインバー」など

第1弾の交換期間は9月1日～9月7日23:59、利用期間は9月2日8:00～9月15日23:59。

対象の「午後の紅茶」(183.60円)は先着97,000枚限定、95マイルで交換できる。対象の「ザバスプロテインバー」(248.40円～)は先着20,000枚限定で180マイル、「マース スニッカーズミニ」(70.20円)は先着28,695枚限定で60マイル、「セブンカフェ」(140.40円)は先着50,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着20,000枚限定、80マイルで交換できる。

第1弾対象商品

第2弾は「エスカップ」「ユンケルローヤルG」など

第2弾の交換期間は9月8日10:00～9月14日23:59、利用期間は9月9日8:00～9月22日23:59。

「久光製薬 エスカップ 100mL」(151.80円)は先着40,000枚限定で80マイル、「佐藤製薬 ユンケルローヤルG 50mL」(385円)は先着26,000枚限定で270マイル、「マース スニッカーズミニ」(70.20円)は先着28,695枚限定で60マイル、「セブンカフェ」(140.40円)は先着50,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着15,000枚限定、80マイルで交換できる。

第2弾対象商品

第3弾は「ガリガリ君」「伊右衛門」など

第3弾の交換期間は9月15日10:00～9月21日23:59、利用期間は9月16日8:00～9月29日23:59。

赤城乳業の「ガリガリ君」「ブラック」(97.20円～)は先着49,000枚限定で60マイル、「伊右衛門 600ml」(149.04円)は先着35,800枚限定で90マイル、「マース スニッカーズミニ」(70.20円)は先着28,695枚限定で60マイル、「セブンカフェ」(140.40円)は先着45,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着15,000枚限定、80マイルで交換できる。

第3弾対象商品

第4弾は「完全メシ・カップヌードルビッグ」など

第4弾の交換期間は9月22日10:00～9月28日23:59、利用期間は9月23日8:00～10月6日23:59。

対象の「午後の紅茶」(183.60円)は先着97,000枚限定で95マイル、日清食品「完全メシ」(429.84円)・「カップヌードルビッグ」(321.84円)は先着36,800枚限定で275マイル、「マース スニッカーズミニ」(70.20円)は先着28,695枚限定で60マイル、「セブンカフェ」(140.40円)は先着40,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着15,000枚限定、80マイルで交換できる。

第4弾対象商品

第5弾は「チョコラBB ゴールドリッチR」「ブリトー」など

第5弾の交換期間は9月29日10:00～10月5日23:59、利用期間は9月30日8:00～10月13日23:59。

「エーザイ チョコラBB ゴールドリッチR 50mL」(598.40円)は先着28,000枚限定で420マイル、「マース スニッカーズミニ」(70.20円)は先着28,695枚限定で60マイル、税抜300円以下の「ブリトー」(267.84円～)は先着15,330枚限定で230マイル、税抜301円以上の「ブリトー」(421.20円)は先着11,620枚限定で300マイル、「セブンカフェ」(140.40円)は先着40,000枚限定で90マイル、対象の「セブンプレミアムお茶600ml」(116.64円)は先着10,000枚限定、80マイルで交換できる。

第5弾対象商品

各クーポンの詳細な対象商品、注意事項、その他キャンペーン詳細は同社HPにて確認を。