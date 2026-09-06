元プロ野球選手の清水隆行氏が2日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「豪華メンバーがズラリ! 『俺のベストナイン』を発表! 名捕手・古田敦也と谷繁元信、その違いとは?」に出演。名捕手として知られる古田敦也氏と谷繁元信氏のリードの違いについて語った。

古田敦也氏と谷繁元信氏のリードの違い

清水氏と同様に古田氏をベストナインに選出した桧山進次郎氏は、かつてヤクルトで古田氏を指導していた野村克也さんが阪神監督に就任したことを回顧。「(野村さんが)古田さんの性格とかも、やっぱりベンチで呟かれるんですよ」と明かし、「次のボールを読むのも、キャッチャーの性格だと。今の野球はピッチャーは首振らない。すべてキャッチャーのサインで来る。だからキャッチャーの性格を読めっていう。古田さんの性格も当然知ってるので、『スリーツーは必ず変化球だ』とか」と説明した。その結果、阪神はヤクルト戦の成績が良くなったという。

一方、清水氏は古田氏と谷繁氏のリードについて、「印象としてあるのは、実際調べたら分かんないですけど、空振り三振を取られるのが古田さんで、見逃し三振を取られるのは谷繁さんのイメージがあります」と持論。「調べたら違う数字かも分かんないですけど」と前置きしながらも、「ボール球を振らされるのは古田さんで、見逃してポーンと来られるのが谷繁さん」と自身の印象を述べた。

これには桧山氏も「分かる。シゲは嫌らしいんですよ。リードが」と共感。そのうえで「インサイドがバーン来ました。だいたい2球は来ます、2球来たら、もう3球目はないだろうというところに、まだ来るんですよ。もうない、さすがにないと思ったら『まだ来るか』っていう」と、谷繁氏の配球の巧みさを振り返っていた。