俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【中学の同級生・野沢直子が登場!】家族の爆笑エピソード連発! 娘の応援で野沢直子が一番目立ってしまった!? 兄ィが新宿2丁目で培った会話術とは!?」に出演。21歳で結婚することになった娘に伝えたことと、その際に返された言葉を明かした。

小沢仁志

21歳で結婚することになった娘に小沢仁志が伝えたこと

この日の動画には、小沢の中学時代の同級生である野沢直子がゲスト出演。お互いの家族についてトークを繰り広げた。

そのなかで小沢は、娘が21歳で結婚することになった当時を回顧。「結局、俺が反対したって、婚姻届出しちゃったら終わるから」と、結婚そのものに反対するつもりはなかったと明かす。

一方で、21歳という娘の年齢について思うところはあったそうで、「まだ21歳だろ?」「2人とももっと遊べや」と、娘と彼氏に伝えたという。すると娘は泣きながら、「私だってダディに負けないぐらい遊んでんだよ!」と返したという。小沢は「それを言われたら何も言えないじゃん」「全然反対する気もないけど」と振り返った。

また、小沢は結婚後についても、「人生の先輩として」娘にアドバイスしたそう。「21歳で結婚して子供作ったらどこも行けないし」「一番いいときに子供が邪魔だってなったら悪いから。子供にね」と考え、もし子供を持つ選択をするなら「25歳超えるまで、ちょっと子供は待ったほうがいいぞ」と伝えたという。

娘も「分かりました」と受け入れたそうだが、小沢は現在について「あいつはバツイチで、いまだに子供作ってない」と明かしていた。