元プロ野球選手の清水隆行氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「豪華メンバーがズラリ! 『俺のベストナイン』を発表! 名捕手・古田敦也と谷繁元信、その違いとは?」に出演。巨人時代にチームメイトだった落合博満氏について振り返った。
清水隆行氏が振り返る巨人時代の落合博満氏
現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、桧山進次郎氏が4番打者に落合氏を選出。桧山氏は落合氏について「憧れ」「僕、しゃべったことないと思う。挨拶だけですね。一緒のチームじゃなかったので」としみじみと語り、「清水は?」と、巨人で1年間チームメイトだった清水氏に水を向ける。
すると、清水氏は「もう話しかけられないです。ご挨拶だけですね。僕、ルーキーの時だったので」と、大学を卒業したばかりだった清水氏にとって、落合氏は簡単には近づけない存在だったと回想。
また、「キャンプ中、別行動でした」「キャンプ中ほぼほぼお会いしないんですよ」といい、落合氏はチームメイトと同じホテルに宿泊していたものの、「練習で向かう先は、みんなが行く場所と違うグラウンドに行くんですよ」「(会うのは)朝だけですね」「夕飯も自分の部屋(でとっていた)」と明かした。
さらに、落合氏について「開幕してから(姿を現す)」「で、2本ぐらいヒット打つんですよ」と語る清水氏。オープン戦でも出場機会は多くなかったといい、「最後の2試合ぐらいに来て、1球も振らない試合とか」と回想。「でも開幕で出ると、もうカーンって(打つ)」と、改めてそのすごさを振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。