元プロ野球選手の清水隆行氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「豪華メンバーがズラリ! 『俺のベストナイン』を発表! 名捕手・古田敦也と谷繁元信、その違いとは?」に出演。巨人時代にチームメイトだった落合博満氏について振り返った。

清水隆行氏が振り返る巨人時代の落合博満氏

現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、桧山進次郎氏が4番打者に落合氏を選出。桧山氏は落合氏について「憧れ」「僕、しゃべったことないと思う。挨拶だけですね。一緒のチームじゃなかったので」としみじみと語り、「清水は?」と、巨人で1年間チームメイトだった清水氏に水を向ける。

すると、清水氏は「もう話しかけられないです。ご挨拶だけですね。僕、ルーキーの時だったので」と、大学を卒業したばかりだった清水氏にとって、落合氏は簡単には近づけない存在だったと回想。

また、「キャンプ中、別行動でした」「キャンプ中ほぼほぼお会いしないんですよ」といい、落合氏はチームメイトと同じホテルに宿泊していたものの、「練習で向かう先は、みんなが行く場所と違うグラウンドに行くんですよ」「(会うのは)朝だけですね」「夕飯も自分の部屋(でとっていた)」と明かした。

さらに、落合氏について「開幕してから(姿を現す)」「で、2本ぐらいヒット打つんですよ」と語る清水氏。オープン戦でも出場機会は多くなかったといい、「最後の2試合ぐらいに来て、1球も振らない試合とか」と回想。「でも開幕で出ると、もうカーンって(打つ)」と、改めてそのすごさを振り返っていた。