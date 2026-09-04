健気に妻を支え続ける弁護士の夫には妻以外に──既婚にもかかわらず未婚を装い、2人の女性と関係を持つ完璧すぎる夫と女たちの愛憎劇を描く、北乃きい・藤原樹W主演の復讐サスペンスドラマ『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』(MBS 毎週木曜24:59～ ※FODで配信中)の最終話が、3日に放送された。

SNSでは、「慎司も子ども時代のことでいろいろ大変だったんだろうけど、3人の花嫁たちの復讐劇が爽快だった!」などのコメントが上がっている。

慎司が結婚の事実を隠し、真央(島崎遥香)と遥(和内璃乃)と不倫関係を続けていたことを知った沙耶香(北乃きい)は、慎司に詰め寄る。すると、「俺が隠していたこと、全部話すよ」と、慎司はこれまで誰にも明かしていなかった生い立ちや両親の過去を話し始める…。

その歪んだ過去を明かし、「傷つけたことは本当に反省している。でも愛しているのは沙耶ちゃんだけ」と沙耶香を抱きしめる慎司。「もう裏切ったりしない。誠実な夫になるよ。ちゃんと妻としても公表する」。その言葉を聞いてもしばし無言の沙耶香だったが、慎司が手を差し出すと、迷いながらもその手を握りかえす。

数週間後、思い出の教会にウェディングドレス姿で現れた沙耶香。それを笑顔で見守る慎司。幸せな2人の結婚式が始まる…と思いきや、そこに真央と遥が乱入し、結婚式ならぬ、波乱の裁判が始まる。

驚く慎司に「私が呼んだの」と沙耶香。いかに慎司がやってきたことがクズだったか。糾弾する3人の花嫁たち。だがその前で、ついに慎司は開き直り始める。自分が3人分のスペックを持っている。だから3人妻がいてもおかしくない、と。

そこで遥が慎司に見せたのは…その様子をスマホで生配信している画面だった。それだけではない。真央はすでに慎司の出演する番組にもこの事実を報告済み。そして崩れ落ちた慎司の前で、沙耶香も自身の結婚指輪を外し、床に捨てる。慰謝料、財産分与、きっちり行うとの宣言のもとに──。

後日、自分が出演していた番組を一人っきりで見つめる慎司。その慎司の前に沙耶香がキッチンで料理をしている幻影が見える。触ろうとしても触れない。取り戻そうとしても取り戻せない。──いかに自分が沙耶香に支えられてきたか。その慎司の口からは「沙耶ちゃん、ありがとう」という言葉がこぼれ落ちたのだった。

これにX(Twitter)では、「面白かった!」「これは、分かりやすい、“ざまぁ”」「復讐の花嫁たちが爽快だった」「すこし早足で物語が進んだけど、ラストが想像以上にスッキリしていて、すごく楽しめた」などのコメントが多数。

同時に「最後の最後まですさまじいまでのクズを演じた藤原樹くんに拍手」「慎司も子ども時代苦労はしていたんだろうけど」と藤原の演技を称賛する声や、慎司の生い立ちに同情する声も見られた。

この放送は、TVerで見逃し配信されている。

(C)「未婚詐欺 私の知らない彼の顔」製作委員会・MBS