フジテレビが運営する動画配信サービス・FODは3日、「FOD F1プラン スターターコース」を5日間無料で利用できるキャンペーン第2弾をスタートした。

前回実施したキャンペーンが好評だったことを受けて行われるもので、3日11時から7日23時59分までの期間中、「FOD F1プラン スターターコース」に初めて登録する人が対象。登録日を1日目として5日間、無料で利用できる。

F1全戦・全セッションを日本語実況・解説付きで配信

「FOD F1プラン スターターコース」では、2026年シーズンのF1全戦・全セッションを、日本語実況・解説付きでライブ配信および見逃し配信。フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝まで楽しむことができ、見逃し配信は配信終了後30日間視聴できる。

さらに、『F1 R.A.W.』などのF1関連作品に加え、FODプレミアムのドラマ、映画、バラエティなども視聴可能。SUPER FORMULA全戦のライブ配信や、モータースポーツ誌を含む雑誌読み放題なども利用できる。

今回の無料キャンペーンはクレジットカード決済のみが対象で、「FOD F1プラン プロコース」と「FOD F1プラン チャンピオンコース」は対象外となる。

無料期間終了後は月額3,880円に自動更新

無料期間中に解約した場合、料金は発生しないが、解約手続きが完了した時点で即時解約となり、残りの無料期間も終了。F1関連作品を含む対象コンテンツは、その時点から視聴できなくなる。

無料期間終了後は自動的に有料プランへ移行し、月額3,880円(税込)が請求される。

また、F1関連作品として、サッシャと中野信治が出演する『F1 R.A.W.』を毎週水曜21時からFODプレミアムで配信中。フジテレビNEXTでも後日放送される。