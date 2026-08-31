ファミリーマートは9月1日、NIGO氏がクリエイティブ・ディレクターを務めるライフスタイルブランド「HUMAN MADE」とコラボレーションした第3弾商品「カップヌードル HUMAN MADE」(267円)を全国のファミリーマートで発売する。また同日、FAMIMA雑貨および「ファミマ味 ソフトせんべい」(198円)も全国で発売する。

「カップヌードル HUMAN MADE」(267円)

「HUMAN MADE」コラボ第3弾

同社は2026年7月、コンビニエンスストアの新たな可能性を追求し、その価値を進化させる取り組みとして「Next FamilyMart Project」を始動した。同プロジェクトでは、利用者の利便性や効率性を追求する一方で、日常の中で新たな発見や楽しさに出会える、「わくわくするお買い物」体験に着目している。

その新たな取り組みとして、HUMAN MADEとのコラボレーション第3弾となるカップヌードルを、数量限定で発売する。

同商品は、蓋の剥がし口付近に「HUMAN MADE」と「カップヌードル」のロゴをデザインしたほか、蓋裏にはHUMAN MADEのアイコニックなアニマルグラフィックのシロクマをあしらうなど、細部まで遊び心を取り入れたデザインに仕上げた。

「カップヌードル HUMAN MADE」(267円)

「HUMAN MADE」オリジナルグッズがもらえるキャンペーン

9月1日10:00～9月14日のキャンペーン期間中、同商品の購入者を対象に、購入個数に応じてHUMAN MADEのオリジナルグッズをプレゼントする。

対象商品1個購入で「ステッカー(全2柄)」または「クリアファイル(A4サイズ)」の全3種類からいずれか1つ、2個購入で「フォーク」または「エコバッグ」の全2種類からいずれか1つをプレゼントする。景品がなくなり次第終了となる。

FAMIMA雑貨の新商品も

同プロジェクト発「FAMIMA」の公式キャラクターをデザインに取り入れたキーホルダー・ボールペン・BOXティッシュをはじめとした雑貨や「コンビニエンスウェア」などの新商品を、9月1日から全国のファミリーマートで数量限定で発売する。

ラインアップは、「ラインソックス FAMIMA」(680円)、「こどもくつした FAMIMA」(680円)、「立体ラバーキーホルダーF MINI」(800円)、「立体ラバーキーホルダーファミチキ MINI」(800円)、「メタルキーホルダー F」(800円)、「メタルキーホルダー 太陽と星」(800円)、「メタルキーホルダーファミチキ BIG」(800円)、「マスコットボールペン FAMIMA BLUE」(880円)、「スマホストラップ FAMIMA」(1,200円)、「エコバッグマネーロール型 グリーン」(500円)、「BOXティッシュ 220組」(370円)。

「マスコットボールペン FAMIMA BLUE」(880円)

「ファミマ味」の正体を公開

創立45周年を記念し、あえて味の正体を明かさない"秘密のフレーバー"として展開した「ファミマ味」。今回、その正体がついに公開された。「ピリっ」とした味わいの正体は、爽やかな香りと刺激が広がる「柚子こしょう味」。「まろやか」な味わいは、全体をやさしく包み込む「マヨネーズ味」。そして「甘辛」の正体は、日本でも親しまれている「てりやき味」。異なる3つの味わいを重ね合わせることで、ひと口ごとに表情が変わり、あとを引く「ファミマ味」に仕上げている。

ファミマ味

さらに今回、新商品「ファミマ味 ソフトせんべい」(198円)を発売する。サクサク食感のソフトせんべいに、柚子こしょう、マヨネーズ、てりやきの3つの味わいを組み合わせた。