ファミリーマートは、8月18日から「おむすびキャンペーン」を開催する。ぼんご監修の「大きなおむすび」2種と「具だくさん! おむすび」シリーズ2種の新商品が登場、いずれも忙しい現代人がお昼ご飯に重視するタイパも美味しさも叶う商品が魅力だ。発表会にはおにぎり専門店「ぼんご」の女将・右近由美子さんと、タレントのギャル曽根さんも登場しおむすびの魅力を伝えた。

1つでも大満足の「タイパ＆おいしさ」おむすびが新登場

キャンペーン発表会に登壇したファミリーマート 商品本部長補佐(兼)デリカ食品部長 木内智朗氏は、直近の「おむすびキャンペーン」の実績について次のように振り返る。

「ファミリーマートでは2025年2月に大谷翔平選手におむすびアンバサダーに就任いただき、これまで4回の大型キャンペーンを展開してまいりました。毎回初週から数百万個規模の大ヒットを記録し、販売金額はキャンペーンの実施の度におむすびカテゴリー前年比120%やシリーズ前年比140%超えといった驚異的な実績を叩き出しております」。

株式会社ファミリーマート 商品本部長補佐(兼)デリカ食品部長 木内智朗氏

今回新たに8月のキャンペーンを実施するにあたり消費者のリアルなランチ需要について向き合ったところ、「極めて高いタイムパフォーマンスの思考が見えてきた」そうで、「コンビニでランチを購入する際に約6割もの方が滞在時間5分以下で済ませている結果が出ており、忙しい現代人にとって、ランチはゆっくり楽しむ時間から最小限の時間で済ませるタスクへと変化している」ことが分かったという。

"ただ早ければいい"わけではない。「理想的なランチの条件は"おいしいこと"と半数以上の方が挙げています。一方で、現実のランチでは栄養よりも手軽さを優先してしまうという方が8割を超えているというのが実態。忙しいランチタイムにおいては、妥協するのではなく"手軽とおいしさの両立"を求める声が大きいことが伺えます」。

限られた予算と時間の中で「1つでしっかり満足したいというニーズが高まっている」ことを受け、今回の新商品では「1品で満足感を得られる1品完結型の本格おむすび」を開発。展開するのは2つのシリーズで、1つ目は、大塚の名店ぼんご監修の「大きなおむすび」シリーズ。

18日から登場する新商品4種

まずは「ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき」。ぼんごで人気な生たらこと、女将である右近さんの本でも紹介されたねぎとろをヒントにしたまぐろたたきを合わせている。漬けまぐろを加えることによって深い旨みをプラスし、ひと口目から魚卵の濃厚な味わいを感じられるよう、具材の配置までこだわった至福の1品だ。

「ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき」(338円)

もう1つは、「ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ」。ファミリーマートで人気の「大きなおむすびマヨたま」をぼんご流にアレンジした商品。ぼんごで人気の"卵黄醤油漬け"からヒントを得て、煮卵をさらに甘辛い醤油と絡め、ごはんとの相性を向上させた自信作。

「ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ」(348円)

「具だくさんおむすびシリーズ」から新商品として登場するのは、「具だくさん! チキン南蛮」。鶏もも肉の唐揚げ2分の1カット2個がゴロッと入っており、てっぺんから底までしっかり具材が味わえる。唐揚げに絡めた南蛮ダレとタルタルソースの相性も抜群だ。

もう1つも、具材比率の高いおむすび「具だくさん! 海老マヨネーズ」。贅沢に海老天を2尾使用し、海老の旨味をきかせたマヨソースと組み合わせ、海老天のプリッとした食感と深い味わいが口いっぱいに広がる満足感を極めた逸品。

さらに、既存の定番商品の価格変更も発表された。「大きなおむすびシリーズ」で定番の「昆布とツナマヨネーズ」が320円から298円へ値下げされる。価格の改定に合わせてさらに具材の旨味が楽しめるうように、ご飯と具材のバランスが一体感のあるものへとリニューアルされているという。

物価高の時代に嬉しい値下げのお知らせ

ギャル曽根さんの食べっぷりにぼんご女将も大爆笑

発表会には、タレントのギャル曽根さんと、おにぎり専門店「ぼんご」の女将・右近由美子さんも登場。特別に右近さんがステージ上でおむすびを握るスペシャルパフォーマンスを披露した。

実際にぼんごで使用している型を持参した右近さん

「握らず、まとめるだけ」と話す右近さんに「まとめるだけなんだ!」と驚くギャル曽根さんだが、実はファミリーマートのおむすび工場でも、右近さんの握り方を参考にした「ふわふわ製法」を取り入れているそうで、コンビニの商品でありながら、ふっくら仕上がるのだと木内さんが話すと、ギャル曽根さんはさらに驚いた表情。

右近さんが握ったおむすびを試食したギャル曽根さんは大きな口でぱくり。「口の中に入れた瞬間、ご飯がほどけていって、もう1口目から具がパンパンです!」と感動、あまりの食べっぷりに右近さんも大爆笑していた。

ギャル曽根さんがガチで完食する様子に大爆笑の右近さん

ギャル曽根さんが1日に炊くお米は「24合」!?

続いての「おむすびトーク」では、木内さんからギャル曽根さんに「今後、右近さんに監修してほしいおむすびがあれば教えてください」との質問が。ギャル曽根さんが「すき焼き!」と回答すると、右近さんは「すき焼きとおむすびは相性バッチリです!」と太鼓判。

続いて右近さんからの質問は「普段、ご家族におむすびを振る舞う機会もあると思いますが、1日で最高何個ぐらい作ったことがありますか」。これに対しギャル曽根さんは「50個です」と回答。

「うちは炊飯器が2つありまして、1日にお米を24合炊くんですが……子どもの運動会の時はその炊飯器を2個稼働させて50個握りました!」と明かした。

最後の質問は「1日に召し上がったおむすびの個数は最高何個?」ギャル曽根さんの答えはまさかの個数ではなく「1日で15キロ」。おむすびで言うと30分で20個ほどだったそうで、それはロケで訪れたぼんごで右近さんが握ったものだったのだそう。

最後に右近さんは、「おむすびは、ただお腹を満たすためのものだけではございません。人と人を温かくつなぐ最高のコミュニケーションだと思っております。お米を育ててくださる農家さんの思い、握る私たちのお腹いっぱい食べて笑顔になってほしいという思い、そしてそれを頬張るお客様も喜び、その全ての温かい心がおむすびにはぎゅっと詰まっています。この素晴らしい日本のおむすび文化を、次の世代や世界中の人たちにしっかりと引き継いでいきたいと思っております」と挨拶し、これからもおむすびの魅力を伝え続けていきたいと語った。