ファミリーマートと楽天ペイメントは9月1日、「楽天市場」のポイントアッププログラム「SPU」の条件達成と「楽天ペイ」での支払いで、ファミリーマートのコンビニエンスウェア「ラインソックス」がもらえるキャンペーンを実施する。

エントリー期間中にエントリーし、キャンペーン期間中に全国のファミリーマート(一部対象外店舗あり)において、SPUの達成条件である共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」を提示のうえ、月間3,000円(税込)以上の買い物に加えて、楽天ペイのコード決済で1回以上支払いをすると、楽天ペイでの支払いが初めての人にはもれなく、その他の人は抽選で10,000名に「ラインソックス コンビニホワイト」の無料クーポンを進呈する。キャンペーン期間およびエントリー期間は2026年9月1日00:00～9月30日23:59。なお、本キャンペーンは途中で変更、中止する場合がある。

コンビニエンスウェアは、ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド。「ラインソックス」(429円)は男女兼用で、サイズは22～25cmと25～28cmを展開する。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名がプリントされている。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様となっている。