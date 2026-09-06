映画を見る予定だったのだが――きょう6日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「姉さんとハプニング」など3本を放送する。

「姉さんとハプニング」

サザエとマスオが疲れた様子で帰宅する。今日は映画を見る予定だったのだが、電車が遅れて上演時間に間に合わず、食事だけしたのだが、店を出てすぐに通り過ぎたバイクの水はねにあい、サザエのスカートが汚れてしまったらしい。翌朝は目覚ましが止まって寝坊してしまい、サザエのハプニングがなぜか続く。

「ハチのお散歩」

カツオが家を出ると、ハチを散歩させているノリスケと会う。執筆で忙しい伊佐坂に代わって散歩させているらしい。しかしノリスケは急用を思い出し、ハチをカツオに押し付け、行ってしまう。仕方なくカツオが散歩させていると、カオリと会う。カオリは一緒にハチの散歩に行きたいと言い出し、思わぬカオリとのデートに、カツオは喜ぶ。

「ワカメと赤ちゃん」

ワカメは、近所の赤ちゃんをおんぶしているスズコと会う。その赤ちゃんは千春という名前で、ワカメを見て笑ってくれる。家に帰ったワカメは、今度、千春をおんぶさせてもらうと家族に報告する。今日は千春が寝てしまったので、おんぶできなかったのだ。千春は夜になると元気になる、昼夜逆転の赤ちゃんらしい。

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