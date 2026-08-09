「かくれんぼがうまくなりたい」――きょう9日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「我が家の接待かくれんぼ」など3本を放送する。

「我が家の接待かくれんぼ」

ワカメはかくれんぼでタラオを探すと、襖（ふすま）の前にかばんが置かれているのに気づく。中にタラオが隠れているのは一目瞭然だが、ワカメはわざと探すフリをして、時間をおいてから見つけてあげる。タラオの昼寝中、その話をワカメが家族にすると、起きて来たタラオが聞いてしまう。タラオはかくれんぼがうまくなりたいと、マスオと一緒に練習を始める。

「拝啓、いその様」

サザエが知り合いのおばあさんに暑中見舞いの手紙を出すと、その返事が来る。おばあさんは一人暮らしで寂しかったらしく、サザエの手紙がうれしかったとつづっていた。サザエはまた、おばあさんに手紙を書こうとするが、近況報告がなかなか思いつかない。カツオに聞いてみると、カツオも日記に書くことがなくて困っていた。

「タマも旅行中」

一家で箱根旅行に出かけ、タマは波野家に預かってもらう。旅館からサザエが電話すると、ノリスケが、タマはイクラと仲良く昼寝していると教えてくれる。旅行から戻り、子供たちがタマを引き取りに波野家に行くと、イクラが玄関で立ちはだかり、カツオたちを追い返そうとする。タマと仲良くなったイクラは、返すのが嫌になったのだ。

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