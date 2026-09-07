「犯罪者ではなかった」――。6日に放送されたTBS系ドラマ『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第17話に、元日本ハムの杉谷拳士がサプライズ登場。人の善悪を見抜く力を持つとされるジャミーンの能力を確かめる“ある試験”で、その顔写真として姿を見せた。

杉谷拳士

ジャミーンの“善悪を見抜く力”を検証

杉谷が登場したのは、人の善悪を見抜く力を持つと言われている“奇跡の少女”ジャミーン(本間さえ)に実施された、ある試験の場面。

善良な市民と犯罪者、100人以上の顔写真をランダムに見せ、その能力が本物なのかを確かめるというもので、ジャミーンは犯罪者の写真には険しい顔を見せる一方、一般市民の写真には表情を変えない。その結果、ジャミーンは一人も間違えることなく、犯罪者を完璧に見分けた。

顔写真で登場「犯罪者ではなかった…」

そんな100人以上の顔写真の中に紛れていたのが杉谷。セリフはなく、写真のみという意外な形でのサプライズ出演となったが、ジャミーンの判定では“犯罪者”ではなかった。

番組では一瞬の登場となっただけに、気づいた視聴者を驚かせる仕掛けとなった。

杉谷は、きょう7日に放送されるTBS系『ラヴィット!』(毎週月～金曜8:00～)に出演予定。『VIVANT』ではセリフのない役での出演だった杉谷。生放送で今回のサプライズ出演について何を語るのかにも注目が集まりそうだ。

【編集部MEMO】

杉谷拳士は、1991年2月4日生まれ、東京都出身。帝京高校から2008年のドラフト6位で北海道日本ハムファイターズに入団。右投げ両打ちで、内野を中心に投手・捕手以外の7ポジションを守るユーティリティープレーヤーとして活躍した。2019年には左右両打席本塁打を記録。14年間の現役生活を送り、2022年シーズン限りで引退した。通算777試合に出場し、288安打、16本塁打、104打点、50盗塁を記録。引退後は、野球界を中心にスポーツ振興やメディア出演など幅広く活動している。

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