ちゃぶ台にきれいなリボンがかけられた果物かごが――きょう30日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「中島くんのリボン」など3本を放送する。

「中島くんのリボン」

カツオが遊びから戻ると、ちゃぶ台にきれいなリボンがかけられた果物かごが置いてあった。ワカメが1人で留守番している時、お客さんが来て置いて行ったらしい。カツオはリボンと包装紙をほどいて、中の果物を数個、勝手に食べてしまう。それから中島を呼び出し、リボンと包装を元に戻してもらおうとする。

「手土産どうする?」

ノリスケが元気のない様子で磯野家に来る。新しい作家を担当することになったのだが、食にこだわりのある気難しいタイプらしく、あいさつの時に持参する手土産をどうしようかと悩んでいた。ノリスケを助けてあげようと、磯野家の面々は雑誌を見たり、いろいろな人に聞いたりして、いい手土産がないかと探す。

「やる気を出すには」

カツオは中島と一緒に夏休みの宿題をする。1人だと怠けてしまうが、2人だとやる気が出るからだ。しかし数日後、中島から「おじいちゃんと出かけるから宿題を一緒にやれない」と電話が来る。実は中島は宿題をほとんど終えてしまい、一緒に勉強する必要がなくなったのだ。1人になったカツオは、すっかりやる気を無くしてしまう。

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