「実際にお会いすると、明るくて太陽みたいな方でした」――。渡辺翔太(Snow Man)と比嘉愛未が、23日に放送される日本テレビ系音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』(19:00～)で、MCを務める。音楽特番で初めてMCタッグを組む2人が、互いの印象や番組への意気込みを語った。

昭和の名曲から2026年ヒット曲まで

“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける同番組。第2回となる今回は放送時間を4時間に拡大し、シルバーウィーク最終日の夜に放送される。

番組では、人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲を、日本テレビに眠る秘蔵アーカイブ映像とともに振り返る。昭和を彩った名曲から、平成を代表するアーティストの当時の映像まで紹介。さらに、2026年のヒット曲や話題の楽曲を、アーティスト本人によるスペシャルパフォーマンスで届ける。

そのほか、アーティストへの“感謝”をテーマにした特集企画や、名作を彩った名曲の秘蔵映像、日本テレビにしか存在しない超貴重映像を紹介する企画などを展開する。

渡辺翔太、比嘉愛未は「明るくて太陽みたいな方」

渡辺は「今回2回目のMCということで、前回とはまた違った楽しみがあります」とコメント。比嘉とは今回が初共演となり、「緊張感もありながら、一緒に楽しむことを大切にしたいと思っています」と意気込む。

共演前の比嘉については「テレビで拝見している時はクールでストイックな方なのかなという印象があった」と明かすが、実際に会ってみると印象が変わったという。

「明るくて太陽みたいな方でした。気さくにお話しできる空気感もあって、そのギャップがすごく印象的でした」といい、「本番が楽しみです」と期待を寄せた。

「皆さんの背中を押すような時間になれば」

放送日はシルバーウィーク最終日。渡辺は「お休みからまた日常に戻る方も多いと思います。この番組が、そんな皆さんの背中を押すような時間になればうれしいです」とメッセージ。「比嘉さん、そして豪華なアーティストの皆さんと一緒に、音楽を通してたくさんのエネルギーを届けられるよう、背筋を伸ばしてしっかりと務めたいと思います」とMCへの思いを語った。

比嘉愛未「初めての経験があと何回できるんだろう」

一方、比嘉はMCのオファーを受けた際について「とてもうれしかったです」と振り返る。「なかなかできることではないですし、これから先、初めての経験があと何回できるんだろうと考えると、こうして新しいことにチャレンジできる場所をいただけたことを本当にありがたく感じています」といい、「もちろん緊張もありますが、感謝の気持ちを持って挑みたいと思います」と意欲を見せた。

比嘉も、共演前の渡辺について「クールで知的なイメージを持っていました」と告白。実際に会ってもその印象は変わらなかったというが、「お話ししてみると、思っていたよりもくだけた一面もあって(笑)、一緒に楽しく番組を進められそうだなと感じています」と語り、「本番がますます楽しみになりました」と期待した。

「ありがとう」「感謝する心」に比嘉愛未も共感

さらに比嘉は、今回の番組テーマである「ありがとう」「感謝する心」について「本当に素敵だと思います」とコメント。

「豪華なアーティストの皆さんが、それぞれの思いを込めて届ける楽曲を間近で聴き、その魅力を視聴者の皆さんにお届けできることに、身が引き締まる思いです」とし、「MCとして精一杯務めたいと思います」と意気込んでいる。

出演アーティストは、近日発表予定。