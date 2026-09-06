「メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます」――。フジテレビ系バラエティ特番『有吉の夏休み 2026 密着77時間 in Hawaii』が、11月14日(19:00～23:10)に4時間超にわたって放送。有吉弘行をはじめ、田中卓志、吉村崇ら“有吉ファミリー”に訪れたベビーブームを受け、赤ちゃん誕生を祝う大宴会を開催し、普段は見られない“パパの顔”や子育てトークも飛び出す。

左から 荒川(エルフ)、野呂佳代、新山(さや香)、田中卓志(アンガールズ)、ビビる大木、有吉弘行、吉村崇(平成ノブシコブシ)

有吉と気心の知れた仲間たちが遊び尽くす

2013年にスタートし、今年で14年目を迎える『有吉の夏休み』。今回は番組史上初めて11月に放送され、年末年始の繁忙期を前に、有吉と気心の知れた仲間たちがハワイで全力で遊び尽くす4時間超のスペシャルとなる。

今回の旅には、田中卓志(アンガールズ)、新山(さや香)、野呂佳代、ビビる大木、吉村崇(平成ノブシコブシ)が参加。さらに、新メンバーとして荒川(エルフ)が初参戦する。

そんな“有吉ファミリー”では、有吉をはじめ、田中や吉村などのメンバーにまさかの“ベビーブーム”が到来。そこで今回は、新たな家族の誕生を祝う大宴会を特別開催する。

普段はなかなか見ることのできないパパとしての表情や子育てトークに加え、メンバーによる爆笑必至の余興ネタも披露。ハワイの地で、おめでたムード全開の宴が繰り広げられる。

荒川が初参戦 極上ステーキ、絶品ピザ、アウラニ・ディズニーも

旅では、ハワイ初上陸の極上ステーキをはじめ、種類豊富な絶品ピザを堪能できる食べ放題など、グルメを満喫。さらに、ハワイの自然や文化とディズニーの世界観が融合した「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」も訪れ、ミッキーやミニーとの触れ合いを楽しむ。

入場無料のボタニカルガーデンでは巨大なサボテンを観賞するなど、ハワイならではのスポットが次々と登場する。

有吉らがウォールアートに挑戦 富士山＆ダイヤモンドヘッド描く

今回はメンバー全員でウォールアートにも挑戦する。壁に描いたのは、富士山やダイヤモンドヘッド。情野誠人チーフプロデューサーによると、その出来栄えはスタッフも驚くほどだ。

完成した作品は、そのまま現地に残されることが決定。情野CPは「新たなハワイの名所になることを期待しています」と話している。

CP「個性豊かな宴会芸も披露されます」

情野CPは今回のロケについて、「今年も有吉さんと仲間たちがハワイへ行ってまいりました。満天の青空、絶景の海、爽やかな風に包まれながら、一同は日常の喧騒を離れ、全力で夏休みを満喫しました」とコメント。

ウォールアートについて「みんなで壁に富士山やダイヤモンドヘッドを描いていくのですが、想像以上の腕前でスタッフも驚きました」と振り返り、巨大サボテンやアウラニ・ディズニーでの体験にも言及した。

そして、「メンバーに新たな家族が誕生したことを祝う、個性豊かな宴会芸も披露されます。見どころ満載の4時間超えのスペシャル! 放送までもう少々お待ちください」と呼びかけている。