幼い頃から25年間、片想いをし続けてきた男の最も無垢で最も危険な行動を描く、ラブサスペンスドラマ『告白－25年目の秘密－』(日本テレビ系、毎週土曜21:00～)の第8話が、5日に放送された。ドラマスタート当初は主人公・爽太(松村北斗)の麻里子(岡崎紗絵)への執念やつきまとい行為に「怖い」という言葉が多く流れていたSNSも、第8話ラストの純情で、でもストーカーっぽさが隠しきれてない裸の心からの告白に、「メロい」といった声が上がっている。

ドラマスタート当初は主人公・爽太(松村北斗)の麻里子(岡崎紗絵)への執念やつきまとい行為に「怖い」という言葉が多く流れていたSNSも、第8話ラストの純情で、でもストーカーっぽさが隠しきれてない裸の心からの告白に、「メロい」といった声が上がっている。

松村北斗

野瀬化粧品の第二ブランド事業部に勤務する爽太は、片想いを寄せる上司・麻里子の幸せを守るために25年間も陰でコソコソ動き回ってきたことがバレて、麻里子から「気持ち悪い!」と言われてしまう。

麻里子をこれ以上怖がらせたくない爽太は、麻里子のSNSのフォローを外し、会社でも麻里子と目を合わせることなく、距離を置き始める。

一方の麻里子は、言葉とは裏腹に、爽太のことが頭から離れなくなる。爽太の日常が気になる麻里子は、秘書の竹田泉(佐々木希)と娘の紗良(泉谷星奈)を連れて、仕事帰りの爽太を尾行するが、そこにいたのは、心優しい青年の姿だった。

麻里子と関わることをやめようとする爽太に、親友・友也(塩野瑛久)が「俺すごいネタを仕入れたんだよ」と語る。殺害された麻里子の継母・サユリ(水野美紀)の葬式で、麻里子の幸せを脅かすかもしれない不穏な情報を耳にしたという。いつもの爽太なら、麻里子を守るためにすぐに動き出すはずが、「それは僕がやることじゃない」と、関わることを拒否。さらに「僕は麻里子さんの前に、姿を現してはいけない人間だったんだ」と卑屈になり、麻里子を守ることをやめてしまう。

そんな中、爽太を逆恨みする元連続誘拐犯・畑野悟(田中要次)が麻里子を誘拐・拉致し、爽太をおびき出す。そこで身を挺して麻里子を守ろうとする爽太は、畑野からナイフで切りつけられる。そこへ泰輔(玉山鉄二)ら警察が到着。爽太と麻里子は助かった。

その帰り道、麻里子は問う。なぜ、25年前の麻里子誘拐を阻止した少年だったことを言わなかったのか、と。爽太は「自信がなかった」と答える。一目惚れをした25年前から麻里子が好きなものを好きになり、見てきた景色を見て、でも嫌われるのが怖くて話しかけられずにいたという爽太は「これが僕なんです」と自分を卑下する。それを聞いた麻里子は、その口をふさぐように、爽太の唇を自らの唇を当てた──。

この告白、キスシーンにX(Twitter)は騒然。「爽太がメロすぎる」「純粋でピュアな告白なのに、セリフにストーカーっぽさがちゃんと滲んでいて、脚本家さんの技量に惚れた」「こんなラブストーリー見たことない」「ほっくん(松村)が怖くて気持ち悪かったけど、ここまで見てきたよかった」など、絶賛のコメントが多く見られた。

このほか、「松村北斗の芝居がここまでとは」「松村北斗の陰キャ特集のしゃべり方が、本当に普段のほっくんとは別人で、役者ってすごいなと思った」「松村北斗のあの涙目、儚く憂いを帯びて、でもストーカー気質で、すべての要素がつまっていて、そのシーンに号泣した」と松村の芝居についての分析コメントなどもあった。

この放送は、TVerで配信されている。

【編集部MEMO】

雪村爽太(松村北斗)は、連続誘拐犯・畑野悟(田中要次)にさらわれた上司・野瀬麻里子(岡崎紗絵)を、危険を顧みずに救出。25年前も爽太に命を救われていたと知った麻里子は、爽太にキスをして――。

「ちゃんと聞かせてください。これまであなたが裏で何をしてきたのか」。麻里子に問いただされた爽太は観念し、25年間、麻里子を守るためにしてきたことを洗いざらい打ち明ける。麻里子を陥れようとしていた立岩剛志(丸山智己)の不正の証拠を暴いたことも、麻里子を会社から排除しようとしていた継母・サユリ(水野美紀)を脅したことも…。まるで罪人が過ちを懺悔するかのように、居たたまれない思いで言葉を絞り出す爽太…。すべてを聞き終えた麻里子が、爽太に下す審判は――。

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