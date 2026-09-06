「敗北か、奇跡か」――。6日に放送されるTBS系ドラマ『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第17話から、堺雅人演じる乃木の場面写真が公開された。別班救出作戦に大きな転機が訪れる中、絶体絶命のピンチを前に悲壮な表情を浮かべる乃木。“運命の7日間”が始まる。

堺雅人

第17話では、別班救出作戦に大きな転機が訪れる。公開された場面写真には、うつむきながら悲壮に満ちた表情を浮かべる乃木の姿が。絶体絶命のピンチを前に、乃木は何を思い、どのような決断を下すのか。

圧倒的なシンシーの力を前に、乃木に訪れるのは敗北か、奇跡か。物語はいよいよ、乃木の“運命の7日間”へ。別班救出作戦の行方と、乃木が下す決断に注目が集まる。

【編集部MEMO】

堺雅人は、1973年10月14日生まれ、宮崎県宮崎市出身。1992年に劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加し、舞台を中心に俳優活動をスタート。NHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』などで注目を集め、ドラマ『リーガル・ハイ』『半沢直樹』、NHK大河ドラマ『真田丸』などで主演を務めた。映画では『クライマーズ・ハイ』『南極料理人』『ゴールデンスランバー』『鍵泥棒のメソッド』などに出演している。

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