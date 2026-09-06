「20代の年長者から、30代の赤ちゃんになった」――。きょう6日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、緑黄色社会の長屋晴子が出演する。単独でトーク番組に出演するのは今回が初めて。バンドメンバーとの関係に悩んだ過去や、30代を迎えて起きた心境の変化、結婚後の生活など、これまであまり語られてこなかった素顔を明かす。

長屋晴子

「メンバーとも話せなかった」人気バンドへ駆け上がる中で抱えた葛藤

世間からは“かっこいい”“芯がある”というイメージを持たれることもある長屋だが、本人は「本当にそんなことない」と否定する。

そんな素顔を知る人物として、長屋が幼い頃から憧れている大塚愛や友人のハラミちゃん、緑黄色社会のメンバーがインタビューに登場。“年齢を重ねるごとにお茶目になっている”という意外な一面が明かされる。

高校の同級生たちと結成した緑黄色社会は、学生時代から注目を集め、6年のインディーズ活動を経て2018年にメジャーデビュー。その後、人気バンドへと駆け上がっていった。

しかし、大きなライブを控える中、長屋は「どうライブをしていいのかわからなくなった」と、ため込んでいた悩みを爆発させてしまったという。

自分自身へのプレッシャーに加え、長年一緒に歩んできたメンバーとの間にも距離を感じるようになり、「メンバーとも話せなかった」ほど苦しんだ時期も。互いに気を使うようになった仲間たちに、長屋は「友達に戻りたい」と口に…。

「20代の年長者から、30代の赤ちゃんになった」

昨年30代を迎えた長屋は、20代の頃について、負けず嫌いな性格から一人で抱え込んでしまうことも多かったと振り返る。

しかし、年齢を重ねたことで「負けを認めることもできてきた」と心境にも変化が。「20代の年長者から、30代の赤ちゃんになった」と表現し、人生の節目を迎えて“0”から始めるような感覚を得たことを明かす。

番組ではさらに、結婚や愛犬との出会いなど、変化の多かった30代1年目を回顧。バンド活動だけでなく、プライベートで起きた変化についても語っていく。

母からの手紙に「もっともっと私を解放していいんだ」

番組の最後には、ともに支え合い、様々な出来事を乗り越えてきた仲間たちから長屋へメッセージが寄せられる。

改めて聞かされた仲間たちの本心に触れ、長屋はこれまでの感謝を口に。さらに母からの手紙を受け取り、自分らしく生きることの大切さを再認識する。

周囲の人たちの優しさを受け止めた長屋は「もっともっと私を解放していいんだなって」と話し、“はっちゃけた”自分を表現。これまで見せてこなかった新たな一面をさらけ出す。

【編集部MEMO】

長屋晴子は、緑黄色社会のボーカル。高校の同級生らとバンドを結成し、学生時代から活動。6年間のインディーズ活動を経て2018年にメジャーデビューした。バンドではボーカルを務めるほか、楽曲制作にも携わっている。

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