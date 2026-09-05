乃木憂助の目に宿る“一点の光”は、希望か、それとも――。6日に放送されるTBS系ドラマ『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第17話から、堺雅人演じる乃木の場面写真が先行公開された。

堺雅人

前回の第16話では、野崎守(阿部寛)による多国籍の民間情報組織・シンシーへの潜入が、“二重スパイ”であることをリュウ・ミンシュエン(堺／三役)に見破られた。

さらに、乃木が悲願としてきた黒須駿(松坂桃李)ら仲間の奪還にも暗雲が立ち込めることに。野崎が暗号化して日本へ送っていたメッセージも解読され、乃木たちは絶体絶命のピンチに陥った。

そんな中、今回先行公開されたのは、横顔を見せる乃木の場面写真。

緊迫した表情を浮かべるその目には、“一点の光”が宿っている。黒須ら拉致された仲間をめぐる状況は依然として困難を極める中、この光は反撃への希望を示すものなのか。

乃木の視線の先にあるのは、希望か絶望か――。その答えは、第17話で明らかになる。

【編集部MEMO】

堺雅人は、1973年10月14日生まれ、宮崎県宮崎市出身。1992年に劇団「東京オレンジ」の旗揚げに参加し、舞台を中心に俳優活動をスタート。NHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』などで注目を集め、ドラマ『リーガル・ハイ』『半沢直樹』、NHK大河ドラマ『真田丸』などで主演を務めた。映画では『クライマーズ・ハイ』『南極料理人』『ゴールデンスランバー』『鍵泥棒のメソッド』などに出演している。

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