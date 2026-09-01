「十何年と言い続けているのに、誰も意味を聞いてこないんです(笑)」――M!LKの吉田仁人が、13日に放送されるテレビ西日本・フジテレビ系バラエティ特番『方言だけでニッポンどこメシ?』(16:05～)に出演。“薩摩大使”を務める地元・鹿児島県の方言を紹介し、M!LKメンバーに覚えてほしい言葉も明かす。

M!LKメンバーに「抜き打ちテストをしたいですね」

同番組は、地元の人々が話す「方言の音声」だけを手がかりに、日本各地で愛される絶品「地元メシ」を探していくバラエティ。普段は福岡ローカルの番組内で放送されている企画が、今回全国ネットに進出する。

スタジオには、同ローカル番組でMCを務めるハリセンボンと吉瀬美智子に加え、吉田と鹿児島大学の専門家・坂井美日氏が登場する。

番組では、“滅(メツ)”する前に伝えたい方言を地元有名人が紹介する企画を展開。“薩摩大使”を務める吉田が、専門家とともに鹿児島弁のアクセントをレクチャーする。

鹿児島では、「しんごう」という同じ言葉でもイントネーションによって青信号と赤信号を区別できるという。さらに番組では、全国各地に存在する“一文字で伝わる方言”にも注目。「けーけけけ」という言葉が何を意味するのかも紹介する。

そんな吉田がM!LKのメンバーに覚えてほしい鹿児島の方言は「チェスト」。

「十何年と言い続けているのに、誰も意味を聞いてこないんです(笑)」と明かし、「ちゃんと意味を分かってるのか抜き打ちテストをしたいですね」と意気込む。

一方、収録では吉田の鹿児島弁を聞いた近藤春菜が、思わぬ疑惑を抱く場面も。近藤は「収録中に、吉田さんに方言で悪口言われているのかなという瞬間もありましたけど(笑)」と振り返り、「それは本編を見ていただいたら、真相がわかります」と予告している。

上京後はイントネーションの違いに苦戦

鹿児島県出身の吉田にとって、方言は自身の生活にも深く関わっている。

「鹿児島から上京して、イントネーションが全部違うので困りました」と振り返り、現在も「トマト」や「4月」などのアクセントに苦戦することがあるという。

普段からラジオ番組にも出演しているだけに、「いまだに間違うことがありますね」と告白。地元を離れてから改めて実感した“言葉の違い”を明かした。

また、今回の番組については「MC陣が率先してロケに行くなんて、そんなにないですよ(笑)」とコメント。「とんでもない距離の移動で…おもしろかったです」と、過酷なロケをスタジオから楽しんだ様子を語っている。

方言だけを頼りに群馬を大移動

その過酷なロケに挑戦するのが、ハリセンボンの近藤春菜と箕輪はるか、そして吉瀬美智子とおぎやはぎ・小木博明の2組だ。

ハリセンボンは、群馬県高崎市から「地元メシ」探しをスタート。「くれーもんをよくかんまして」「のらっこい」といった方言の音声や、「群馬県のどんづまり」「一級河川」「ラフティング」といった街の特徴を示すヒントを手がかりに目的地を推理する。

ルールは、町の人に音声を直接聞かせるのは禁止、スマートフォンでの検索も禁止。ただし、自分たちで方言を再現して町の人に尋ねるのはOKとなる。

聞き取った言葉を頼りに情報を集めるものの、最初に浮上した候補地は新潟県寄りの群馬県北部と、埼玉県寄りの県南部という正反対の場所。県内を北へ南へと大移動しながら、絶品の地元メシを目指す。

福岡出身・吉瀬美智子にも解けない方言

一方、福岡県出身の吉瀬は、東京出身の小木とコンビを組んで福岡県内を探索する。

地元ということで当初は余裕を見せる吉瀬だったが、聞こえてくるのは「おみゃー」「キャベツがはぜってから」「すめはポン酢」と、簡単には意味をつかめない言葉ばかり。

なんとか聞き取ったワードを頼りに県内を駆け回り、朝から始まったロケは夕方に突入。地元出身の吉瀬さえ知らず、ネット検索にも出てこないという、地元の人々が「特別な日に食べる」豪華な料理を探す。

吉瀬は「あんなにハードなロケだと思わなかったです」と振り返り、普段から福岡の番組でロケに出ているハリセンボンの2人に「感心しました」とコメント。好きな福岡の方言には、「好きだよ」を意味する「すいとーばい」を挙げている。

さらに番組では、秋田県出身のハナコ・岡部大、富山県出身のプロバスケットボール選手・馬場雄大、福岡市出身の井桁弘恵とゴリけんが、それぞれ地元の“一文字方言”を紹介。

青森県の「いちご煮」や鹿児島県の“なんだか言いにくい団子”など、名前からは料理の姿を想像しにくい全国各地の地元メシや、地元の人にはある音に聞こえる“擬音語地元メシ”も取り上げる。