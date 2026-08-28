「OMO5熊本 by 星野リゾート」(熊本県熊本市)は9月10日から、令和8年熊本地震からの復興を進める熊本を観光で盛り上げる地域と連携した特別プログラムを提供する。

城下町のあたたかな魅力と触れ合い、街歩きで復興を応援する「OMO5熊本 by 星野リゾート」

令和8年熊本地震からの復興が進む熊本県では、観光を通じた地域経済の活性化が期待されている。2023年の開業以来、同ホテルでは地域の人々と連携し、食や歴史文化を通して街の魅力に触れる滞在を提案してきた。本プログラムでは、館内での体験から城下町への散策を促す取り組みを展開。楽しみながら街を巡る消費がそのまま地域の活気となり、観光を通じた復興の支援へとつながることを目指す。

熊本城の歴史と復興の足跡を辿る朝散歩ツアー

熊本城の見どころを熟知したOMOレンジャーとともに熊本城までの道のりを巡るガイドツアー「不屈の熊本城からくり朝散歩」を開催する。震災を経て依然としてそびえたつ熊本城の城郭に施された、加藤清正公の知恵や構造の工夫を解説。2026年8月13日より公開を再開した熊本城を目指す道のりを歩き、石垣や加藤神社の鮮やかな天井画など、見どころや歴史背景を知ることで、その後の熊本城見学はもちろん、城下町での街歩きも何倍も深く楽しめる。参加料金は無料、事前予約制となる(定員10名)。

城下町を巡る「熊本城下マチパスポート」

OMO5熊本を拠点に城下町を巡る「熊本城下マチパスポート」を宿泊者限定で配布する。OMOレンジャーが厳選した飲食店や観光スポット、お土産店をおすすめポイントとともに掲載しており、初めての街でもローカルな魅力を満喫できる。スタンプラリー形式で、スポットを訪れるたびに街に色がついてカラフルに彩られていく楽しい仕掛けや、提携店舗での特典も用意。お店や街の人々との触れ合いを楽しみながら巡るひとときが、そのまま熊本のあたたかな応援へとつながる取り組み。参加料金は無料(各店舗での飲食・購入代は別途要)、予約不要。

「ご近所さん」を招いた講座イベント

(左から)球磨焼酎案内人 久保田氏/鶴屋百貨店 ラララ大学講師 堀川氏/プロダクトユニット itiiti

館内「OMOベース」にて、「ご近所さん」を招いた講座イベント「宵のよかとこタイム」を開催する。球磨焼酎案内人による球磨焼酎の嗜み方をはじめ、老舗「鶴屋百貨店」の販売員・鶴屋ラララ大学講師による地産の逸品紹介、プロダクトユニット「itiiti」による八代産いぐさの魅力の深堀り、再春館製薬所社員による漢方×旅のコツなど、日替わりで熊本の歴史や食文化を解説。ご近所さんの情熱や文化の背景に触れることで、その夜や翌日の街歩きがより充実した時間へと変わるイベント。参加料金は無料、予約も不要。