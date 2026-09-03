花王は8月29日より、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」の新香調「アールグレイ＆ピーチの香り」を発売。イメージキャラクターを務める本田響矢さん、上坂樹里さんをゲストに招いたメディア発表会が開催された。

新香調に2人の表情は?

恵比寿ガーデンプレイス センター広場に停車した、大きなラッピングロンドンバスの前で開催された今回のメディア発表会。

ゲストの本田響矢さんは「柔軟剤のCMに出演することが夢だったので、お話をいただいたときは本当に嬉しかったです」とし、上坂樹里さんも「ハミングフレアは、ブランドが誕生して17年も経つんですね。私はいま23歳なので、5歳の頃に始まったブランドです。長く愛されているシリーズのCMに出演できて嬉しいです」と声を弾ませる。

ここで新商品の詳細について、花王の権納智美氏が説明した。同社では20代～50代女性を対象にアンケートを実施。その結果、若年層(20代～30代)は紅茶など"お茶系"の香りに強い関心を持っていることが分かったという。そこで同社では、ハミングフレアの新香調として「アールグレイ＆ピーチの香り」をラインナップに加えた。「香り高いアールグレイに、シトラスやフルーツのみずみずしさを重ねた、ふんわり清楚な香りに仕上げました」と権納氏。

花王 ファブリックケア事業部 シニアマーケターの権納智美氏

今後、ハミングフレアでは「ときめく香り束ねた着るアロマ」をコンセプトに、香りが12時間続く、極上の肌ざわり、シワ・毛玉・静電気を防ぐ、抗菌防臭効果、選べる5つの香り、といった特徴を訴求していく。

ハミングフレア(レギュラー4香調)のパッケージデザインも一新した。(左から)フローラルスウィートの香り、フラワーハーモニーの香り、サボン デ サボンの香り、アーバンフローラルの香り

実際に、新商品を使って洗濯したタオルの香りをかいだゲストの2人は「本当に良い香りですね」と笑顔を見せる。本田さんは「最初はピーチのフルーティな香りを感じるんですけど、やがてアールグレイの香りに心が落ち着きます。オシャレな香りです」とコメント。上坂さんは先日、この新商品を購入して洋服を洗濯したことを明かしつつ「洗った瞬間から良い香りに包まれて幸せな気分になりました」と話す。

洗いたてのタオルの香りで2人もこの笑顔に

本田さん、上坂さんを初起用した新テレビCM「香りのティーカップ」篇は9月3日より順次、全国で放送する予定。遊園地のティーカップに乗る本田さんと上坂さんの楽しげな様子、そして風で揺れる洋服のカットには「おしゃれも香りも」「さりげない遊び心が今の気分」という2人の心の声が重なる、といった内容になっている。

このあと、本田さんは「夏なら爽やかな香り、冬なら甘めの香りの柔軟剤を使い分けています」、上坂さんも「気分によって、いくつかの柔軟剤を変えています」とし、暮らしの中で柔軟剤をうまく活用していると話していた。

なお花王では、新香調「アールグレイ＆ピーチの香り」の発売を記念したプロモーションとして、新テレビCMの世界観を表現するラッピングロンドンバス「ハミングフレア アフタヌーンティーバス」を9月4日～6日の3日間限定で都内に走らせる。バスの中では、アールグレイ＆ピーチをテーマにしたアフタヌーンティーを楽しめる趣向。乗車できるのは、申し込みフォームに応募して当選した計100名。代官山T-SITEを出発し、渋谷～表参道～原宿を運行する。