花王は、11月1日、柔軟仕上げ剤ブランド「ハミングフレア」から「ハミングフレア アロマビーズ」を発売する。

花王 ファブリックケア新製品発表会

発売に先駆けて開催された「花王 ファブリックケア新製品発表会」には、「ハミングフレア」のイメージキャラクターである石原さとみさんが登壇。新商品の魅力や“香り”に救われたエピソードなどを語った。

石原さとみの“香り”に救われたエピソード

第2子出産後、初の公の場に登場した石原さん。赤いドレスを身にまとい、華やかな姿と可憐な笑顔で会場を魅了した。

イメージキャラクターの石原さとみさん

10月16日から、石原さんを起用した新商品のTVCMも順次オンエアされる。撮影の印象について司会者から尋ねられると、

「撮影時も『アロマビーズ』の香りがスタジオ中に充満されていて…。ハッピーで華やかで、その場にいるみんながご機嫌な雰囲気で、みんなが心地よく感じている現場だなと思って、とっても幸せな時間でしたね」

と微笑んだ。香りがあるだけで、幸福感が増すことを実感したという。

実際に新商品「ハミングフレア アロマビーズ」を使用してみた感想を求められると、

「洗濯機を開けた瞬間、風を感じるほど香りがふわっと広がって、この空間が一気にお花畑になったような華やかな空気になって…。バスマットに使ったときは、子どもをはじめ家族みんなが、香りをかぐためにバスマットを踏んだり、ジャンプしたりしていました」

と、ほっこりするエピソードを明かした。

また、朝の洗顔時に、「ハミングフレア アロマビーズ」を使って洗濯したハンドタオルで顔を拭くと、ハッピーな気持ちで一日をスタートできると話し、「おすすめです」と太鼓判を押した。

そして、発表会前夜も、同商品の「フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」に助けられたという石原さん。

「産後初の公の場ということで緊張してなかなか寝つけなかったうえに、そういうときに限ってうちの子が夜泣きして…。『やっと寝てくれた』と思って、ベビーベットに子どもを寝かせて、自分もクッションに横たわったときに、『アロマビーズ』のムスクの香りをふわっと感じることができて。半分泣きそうだったんですけど、それが『元気な証拠だ』と思えて、気持ちが安らいで前向きになれたのは『アロマビーズ』のおかげだなと。日常の中でのふとした瞬間を、ご機嫌にさせてくれる商品だと思っています」

と話し、子育て中も“香り”に支えられていると語った。

「ハミングフレア アロマビーズ」特長

「ハミングフレア アロマビーズ」は、上質で華やかな香りを楽しめるビーズ型の洗たく用香りづけ剤。

「フレグランスポケット製法」を採用したビーズ(特許出願中)で、冷たい水でもしっかり溶け、香りが広がる。さらに、衣類の染料の離脱を抑え、色あせも防止(※1)。

香りは、ローズやジャスミンが織りなす華やかな香りに、高貴な印象のアンバーやバニラをブレンドした「フローラルスウィート＆ローズの香り」と、柔らかいグリーンフルーティの香りに、ほのかなムスクと爽やかなミューゲをブレンドした「フラワーハーモニー＆ライトムスクの香り」の2種類。

※1 衣類によって効果は異なります

暑さが落ち着き、肌寒さを感じる季節はもうすぐそこ。香りの力で、憂うつになりがちな洗濯をちょっとした癒しの時間に変えてみては?