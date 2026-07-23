I-neは8月3日、同社が展開する夜間美容ブランド「YOLU(ヨル)」から、「リラックスナイトアロマ柔軟剤」(899円)を公式オンラインストア、ECサイトで発売する。9月1日より、全国バラエティショップ、ドラッグストア(一部店舗をのぞく)で順次発売する。

夜の洗濯や部屋干しの悩みに着目

夜の洗濯や部屋干しの悩みは多くの家庭に共通する日常の課題となっている。特に悩みの中心にあるのが「ニオイ」。「生乾き臭が気になる」「部屋干しだからこそ部屋に充満する香りが重要」という声も多くあがっているそうだ。夜間に部屋干しをする場合、就寝スペースと洗濯物が近くなるケースも少なくないため、部屋干し中の香りの質は、快適な睡眠環境にも直結する重要な要素となっている。

憂鬱な夜の洗濯を癒しの時間に

こうした悩みを解決するため、 同ブランド初となる柔軟剤カテゴリーへ参入。夜の洗濯をヒーリングタイムに変える新カテゴリー「夜干し特化柔軟剤」として、リラックスナイトアロマ柔軟剤を提案する。

同商品は、柔らかく華やかなホワイトピーチ&カモミールの香り、爽やかで気品のあるカシス&ベルガモットの香りの2種類を展開する。どちらもリラックス感のある香りで、夜の洗濯の時間を癒しの時間に変えてくれる。

睡眠の導入から起床時まで香りが続く機能性香料を採用。心地よい睡眠環境をサポートする"おやすみフレグランス"として、干した後も香りが一定に長続きするため、夜干し後もお部屋を良い香りで包んでくれる。

さらに、濃度3倍の抗菌成分と2種類の消臭成分を配合。自然由来の力でニオイをケアし、部屋干し臭など気になるニオイにアプローチする2つの成分設計を実現した。