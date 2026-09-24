暑さが落ち着き、少しずつ肌寒くなってくると、シャワーだけで済ませていた人も湯船につかる機会が増えてくるのではないでしょうか。

ゆっくりお風呂に入っていると、普段はあまり気にしていない自分の体をじっくり見ることも。すると、思いもよらないところで「こんな変化、いつから…?」と、老化に気づかされることがあるかもしれません。

今回は、過去に大きな反響を呼んだ人気漫画「老化に気づいた瞬間」から、お風呂で“あの部分”の変化を見つけ、思わずショックを受けてしまったエピソードを紹介します。

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お風呂で見つけた、切ない老化サイン

お風呂で見つけた“あの部分”の異変とは、なんと下の毛に混じった白髪。顔のシワや白髪など目につきやすい変化には気をつけていても、今回のエピソードのように体の思わぬところに老化のサインが現れることも。何気なくお風呂に入っているときに「いつの間に?」と気づくこともありそうです。

暑さが落ち着いて湯船につかる時間が増えるこれからの季節。ゆっくりお風呂に入りながら、自分の体の変化に気づくことがあるかもしれませんね。

「老化は治療できる」が世界のトレンド

老化の研究によって、近年「老化は治療できる」ということが世界で提唱されているのをご存じでしょうか。老化現象は加齢によって体内で不具合が生じていることが原因なので、不具合が生じる前の状態に戻したり、老化細胞を取り除いたりすることで、老化を治療できるのではないかといわれています。

調査時期: 2025年5月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート