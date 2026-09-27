医学が進歩した現在でも、膵がんは早期発見が難しく、治療が難しいがんの一つです。そんな膵がんと関係する病気の一つが「糖尿病」。糖尿病がある人は膵がんの発症リスクが高いことが知られている一方で、膵がんが糖代謝に影響し、新たな糖尿病の発症や血糖コントロールの悪化につながることもあります。

糖尿病と膵がんにはどのような関係があり、どんな変化に注意すればよいのでしょうか。

なお、本稿では主に、加齢や遺伝的要因、生活習慣など複数の要因が関係して発症する「2型糖尿病」を念頭に解説します。

なぜ「膵がん」と「糖尿病」が関係する?

本題に入る前に、糖尿病とがんの関係について見てみましょう。

糖尿病がある人では、膵がんだけでなく、いくつかのがんの発症リスクが高いことが報告されています。

例えば、日本人を対象とした研究では、糖尿病がある人は、ない人と比べて全がんの発症リスクが1.10倍、がんによる死亡リスクが1.16倍と報告されています。臓器別では、肝がんの発症リスクは1.97倍、大腸がんは1.40倍、膵がんは1.82倍とされています。

糖尿病が、がんリスクを高める理由

なぜ糖尿病がある人では、一部のがんのリスクが高くなるのでしょうか。

その仕組みは完全には解明されていませんが、高インスリン血症や高血糖、慢性的な炎症など、複数の要因が関係していると考えられています。

インスリンとは、膵臓から分泌されるホルモンで、血液中のブドウ糖を細胞に取り込むために重要な役割を果たしています。

2型糖尿病では、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」や、インスリンの分泌不足などによって、血糖値が高い状態が続きます。

インスリン抵抗性がある場合、体はそれを補うためにインスリンの分泌量を増やすことがあり、血液中のインスリン濃度が高くなる「高インスリン血症」がみられることがあります。

インスリンには糖代謝を調節するだけでなく、細胞の増殖などにも関わる作用があります。そのため、高インスリン血症などが、がんの発症に関係する可能性が考えられています。

このほか、高血糖に伴う酸化ストレスや、肥満などに伴う慢性的な炎症なども、がんの発症リスクに関係している可能性が指摘されています。

ただし、糖尿病があるからといって必ずがんになるわけではありません。糖尿病とがんの関係には、年齢や肥満、喫煙など共通するリスク因子も関係しています。

膵がんは早期発見が難しい

では、膵がんについて見ていきましょう。

国立がん研究センターの統計によると、2023年に国内で膵がんと診断されたのは47,540例。2024年には41,235人が膵がんで亡くなっています。

また、2018年に膵がんと診断された人の5年相対生存率は13.2%とされ、ほかの多くのがんと比べても治療が難しいがんです。

その大きな理由の一つが、早期発見の難しさです。

早期の膵がんでは特徴的な症状が現れにくく、症状をきっかけに発見された時点では、すでに進行していることもあります。

また、膵がんには喫煙、糖尿病、慢性膵炎、家族歴など複数のリスク因子が知られていますが、一般の人を対象にした有効な膵がん検診は確立されていません。

膵臓は体の奥深くに位置する臓器であり、特に早期の小さな病変を見つけることは簡単ではありません。

こうした背景から、膵がんのリスクが高い人を絞り込み、適切な検査につなげることが重要になります。

どんなときに膵がんを疑うべき?

糖尿病がある人では、膵がんの発症リスクが高いことが知られています。

一方で、糖尿病は非常に患者数の多い病気です。糖尿病があるという理由だけで、すべての人が膵がんの精密検査を受けるわけではありません。

そこで注目されているのが、糖尿病の発症時期や血糖コントロールの変化などです。

血糖コントロールが急に悪化してきた

これまで血糖コントロールが比較的安定していたにもかかわらず、ある時期から血糖値やHbA1cが悪化することがあります。

その原因としては、食生活や運動量の変化、体重増加、薬の服用状況、ほかの病気などさまざまなものが考えられますが、膵がんなど膵臓の病気が背景にあることもあります。

膵がんに伴う糖代謝異常には、インスリンの分泌低下だけでなく、複数の仕組みが関係していると考えられています。

食事療法や運動療法、薬物療法などに大きな変化がないにもかかわらず、血糖値やHbA1cが急に悪化してきた場合は、自己判断せず、まずかかりつけ医に相談しましょう。

新たに糖尿病を発症した、血糖値やHbA1cが高いと指摘された

新たに糖尿病を発症した人の一部では、その背景に膵がんが隠れていることがあります。

糖尿病がある人の膵がん発症リスクは全体として高いことが知られていますが、特に糖尿病と診断されてから間もない時期には、膵がんの発症リスクがより高いという報告があります。

なかでも、高齢になってから新たに糖尿病を発症した場合や、意図しない体重減少を伴う場合、膵がんの家族歴などほかのリスク因子がある場合などは、膵臓の病気が隠れていないか注意が必要です。

ただし、新たに糖尿病と診断されたからといって、膵がんがあるという意味ではありません。

糖尿病の発症時期や血糖値の変化、年齢、体重の変化、家族歴などを踏まえ、必要な検査について医師と相談することが大切です。

膵がんの自覚症状

膵がんでは、腹痛や背中の痛み、食欲不振、意図しない体重減少、黄疸などの症状が現れることがあります。

こうした症状が続く場合は、医療機関へ相談してください。

ただし、早期の膵がんでは自覚症状がほとんどないこともあります。

「症状がないから膵がんではない」と判断することはできません。特に糖尿病の状態にこれまでと違う変化が現れた場合は、その原因についてかかりつけ医に相談することが大切です。

膵がんの有無を調べるにはどんな検査をする?

糖尿病でかかりつけ医を受診している人の場合、血糖コントロールの急な悪化などから膵臓の病気が疑われれば、必要に応じて詳しい検査ができる医療機関を紹介されることがあります。

膵がんの診断では、腹部超音波検査やCT、MRIなどの画像検査が行われます。

必要に応じて、内視鏡の先端に超音波装置を備えた「超音波内視鏡(EUS)」など、より詳しく膵臓を調べる検査が行われることもあります。

どの検査が必要になるかは、患者さんの状態やそれまでの検査結果などによって異なります。

「最近、急に血糖コントロールが悪くなった」「高齢になってから初めて糖尿病を指摘された」など気になる変化があっても、それだけで膵がんと決まるわけではありません。

一方で、こうした変化が膵がん発見のきっかけになることもあります。気になる変化があれば自己判断で放置せず、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

すい臓がんと血糖値の関係について、消化器内科の専門医に聞いてみました。

糖尿病は膵がんのリスク因子の一つですが、反対に、膵がんの影響で血糖値が上がり、糖尿病を発症したり悪化したりすることもあります。糖尿病と膵がんは、互いに影響し合う関係にあるといえます。 実際の診療で膵がんの可能性を考えるきっかけになるのは、主に二つの場面です。一つは、中高年になって新たに糖尿病と診断されたとき。もう一つは、食事や治療内容が変わらないのに、血糖値やHbA1cが急に悪化したときです。そこに、食事量は変わらないのに体重が減っている、膵がんの家族歴がある、慢性膵炎や膵のう胞を指摘されている、喫煙習慣があるといった条件が重なれば、より注意が必要です。 こうした変化に気づいたら、まずはかかりつけ医に相談してください。必要に応じて、CTやMRI、超音波内視鏡などで膵臓を詳しく調べます。 膵がんは、症状が出てから見つかると進行していることが少なくありません。「症状がないから大丈夫」と考えず、糖尿病の変化を見過ごさないことが早期発見につながります。また、肥満や喫煙を避けることは、糖尿病と膵がん両方のリスクを下げることにもつながります。