一冨士ケータリングは9月1日、「ワンピースおせち2027」の予約受付を開始した。価格は20,900円(税込・送料込)で、予定数に達し次第販売終了となる。

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「ワンピースおせち」は今年で11年目を迎える人気シリーズ。2027年版は「海賊の海鮮重」と「ルフィの肉々重」の二段重に加え、この商品のために描き下ろされたオリジナルグッズをセットにした特別仕様となっている。

壱の重「海賊の海鮮重」には、有頭海老煮、数の子、いくら醤油漬、紅鮭の西京焼などの海鮮メニューをはじめ、伊達巻や黒豆、栗きんとんなどおせちの定番料理を盛り込んだ。

一方、弐の重「ルフィの肉々重」は、主人公ルフィの好物である肉料理を中心に構成。ハニーマスタードチキンや豚角煮、合鴨スモーク、黒糖ローストポーク、パストラミビーフなど、ボリューム感のあるメニューが並ぶ。

付属品には、晴れ着姿の麦わらの一味をデザインした重箱をはじめ、ブルックのセリフを刻印した割箸、ロビンとサウロが描かれた陶器皿、クロスギルドのバギー、クロコダイル、ミホークをあしらったランチョンマット、ルフィやチョッパーなどをデザインした紙ピックを同梱。いずれも描き下ろしイラストを使用した限定アイテムとなっている。

商品は全32品入り。予約は公式サイトのほか、ONE PIECE麦わらストア(一部店舗を除く)、百貨店などで受け付ける。なお、公式サイトでは9月末まで早期割引を実施する。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション