すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は9月10日から、「秋のきのこと鴨しゃぶフェア」を全店で開始する。

秋のきのこと鴨しゃぶフェア

鴨肉×秋の味覚が食べ放題

昨年130万皿超を提供した「鴨肉」と秋の味覚が楽しめる食べ放題が復活する。「鴨しゃぶ食べ放題コース」は、平日ランチ16時まで時間無制限(一部店舗除く)で2,969円。「鴨しゃぶ&黒毛和牛食べ放題コース」では、黒毛和牛も食べ放題で楽しめる。

鴨しゃぶ食べ放題コース

鴨しゃぶ食べ放題コース料金

本コースで楽しめるメニュー

脂の甘みとやわらかな肉質に加え、"ビューティーミート"とも呼ばれる鴨肉は、タンパク質や鉄分、ビタミンB1・B2など多くの栄養素を含む。

鴨肉

笹の葉のように斜めに薄く切った「細笹ねぎ」も限定登場。ねぎを軽くだしにくぐらせ、しゃぶしゃぶした鴨肉で巻くことで、鴨の旨みとねぎのシャキっとした食感や風味を楽しめる。

細笹ねぎでアレンジ

山なめこや白きくらげなど6種のきのこが食べ放題

低脂質・低カロリーのヘルシー食材「きのこ」。通常ラインアップのしめじ、えのき、きくらげに加え、新たに山なめこ、クリーム色舞茸/白舞茸、白きくらげが登場し、6種のきのこが食べ放題となる。

6種のきのこが食べ放題

「ポルチーニ香るきのこだし」と「花藻塩のかぼすたれ」が新登場

今年は「ポルチーニ香るきのこだし」が新たに登場する。鶏のだしをベースに、かつおの凝縮された旨みとポルチーニの華やかな香りをプラスした。和風の味わいをベースにしながら、モッツァレラチーズと合わせることで、洋風にも味変できる。

ポルチーニ香るきのこだし

鴨しゃぶや九州黒豚をさっぱり味わえる限定たれ「花藻塩のかぼすたれ」も新登場。かぼす汁のようにお肉やきのこに垂らしてさっぱりと楽しめる。

花藻塩のかぼすたれ

きのこリゾットや鴨南蛮そばで〆まで楽しめる

きのこだしに好みのきのこ、ごはん、モッツァレラチーズを合わせれば「きのこリゾット」が楽しめる。ポルチーニの香りと相性のよい濃厚なモッツァレラチーズが混ざり合い、洋風の味わいに様変わりする。

きのこリゾット

そばつゆと白だしに、そば、鴨肉、好みの具材を合わせれば「鴨南蛮そば」に。鴨しゃぶコース以上を注文でそばも食べ放題となる。「一味唐辛子」や「柚子胡椒」での味変もおすすめだという。

鴨南蛮そば

「九州黒豚」が期間限定で復活

人気食材「九州黒豚」が期間限定で復活する。脂の重たさが少なく繊細な脂の甘みが味わえる黒豚は、細笹ねぎや花藻塩のかぼすたれとも相性抜群だという。

鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コース、黒毛和牛食べ放題コース、鴨しゃぶ食べ放題コース、九州黒豚＆牛みすじ食べ放題コースの注文で楽しめる。

九州黒豚が復活

「黒毛和牛」が定番メニューに

上質な肉質と繊細な旨みが特長の「黒毛和牛」が定番化。口の中でとろけるようなくちどけと、脂の繊細な甘さが楽しめる。「本格すき焼きだし」がおすすめだという。対象コースは、鴨しゃぶ＆黒毛和牛食べ放題コースと黒毛和牛食べ放題コース。

黒毛和牛