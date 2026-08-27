神戸物産が展開する「プレミアムカルビ」は9月1日より、9・10・11月限定の秋デザートの提供を開始する。

秋のデザート

同店では、厳選されたお肉に加え、製菓専用厨房で手作りした18種類の自家製ジェラートや、パティシエが手掛けるデザートを食べ放題で提供している。今回登場する秋デザートは全7種類。ぶどうや栗、イチジクなど、旬の素材を使ったデザートを9・10・11月限定で提供する。

「蜜芋と林檎のショートケーキ」は、濃厚な甘味の「紅はるか」を練り込んだシャンティにリンゴのコンポートをサンドしたケーキ。シャキッとしたリンゴの爽やかな酸味と食感が楽しめる。

蜜芋と林檎のショートケーキ

「栗とバニラのムース」は、渋皮ごとペーストにした栗のムースと、コク深いバニラムースを組み合わせた一品。栗の豊かな風味がバニラの気品ある香りと重なり合い、深みのある味わいに。

栗とバニラのムース

「スパイス香るいちじくとアールグレイのケーク」は、アールグレイ香る生地に、ドライイチジクを閉じ込めて焼き上げたパウンドケーキ。仕上げに乗せたスパイス香るイチジクのコンフィチュールがアクセントに。

スパイス香るいちじくとアールグレイのケーク

「ヴェリーヌカシス」は、カシスピューレにマスカルポーネを合わせた濃厚なムースと、酸味が際立つカシスソースを組み合わせた一品。2層のカシスが織りなす華やかな味わいが楽しめる。

ヴェリーヌカシス

「ほうじ茶パンナコッタ」は、宇治ほうじ茶の芳醇な風味を閉じ込めたパンナコッタにミルクのジュレを合わせた。ほうじ茶のほろ苦いコクとミルクの優しい甘味が溶け合う。

ほうじ茶パンナコッタ

「ぶどうジュレ」は、濃厚なぶどうと爽やかなレモンのジュレを重ね、巨峰を丸ごと一粒閉じ込めた。さっぱりとした口当たりの2層仕立てのジュレ。

ぶどうジュレ

「ロシェジャスミン」は、ジャスミン茶をたっぷりと練り込み、軽やかに焼き上げたお菓子。アーモンドの香ばしい風味がジャスミンの爽やかな香りと溶け合う。

ロシェジャスミン

季節のデザートのほか、定番の「フィナンシェ」と「プレミアムプリン」も用意する。

フィナンシェ

プレミアムプリン

9月限定ジェラートが登場

18種類のジェラートに、9月限定のフレーバー「黒烏龍ミルクティー」「大納言きな粉餅」「ラムレーズン」が登場する。

黒烏龍ミルクティーは、黒烏龍茶の芳醇な香りとキレのある渋みに、まろやかなミルクを合わせたジェラート。すっきりとした後味とコクが楽しめる。

黒烏龍ミルクティー

大納言きな粉餅は、香ばしいきな粉と上品な甘みの大納言に餅を合わせ、コク深い味わいとモチモチした食感に仕上げた。

大納言きな粉餅

ラムレーズンは、芳醇なラム酒の香りとレーズンをなめらかなミルクで包んだフレーバー。

ラムレーズン

食べ放題コースは、「お手軽コース」(3,498円)、「プレミアムコース」(4,158円)、「スペシャルコース」(5,258円)の3種類。いずれもプレミアムデザート&ジェラートビュッフェが付く。

平日限定ランチメニューは1,848円～2,178円で、プレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付きとなる。