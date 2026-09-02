2026年9月の新作5品まとめ(9月1日発売予定)

本記事ではミニストップで9月1日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、秋の訪れを感じる「お月見フェア」対象商品を中心に、玉子を使ったお月見気分を楽しめるごはんメニューやおにぎりのほか、和スイーツやフルーツサンドまで、季節感のあるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年9月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「月見サーモン丼(漬け風)」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

真ん中にお月さまに見立てた「やわらかたまご（半熟卵風加工品）」をトッピングした「月見サーモン丼(漬け風)」(699.84円)は、特製のタレで漬け風に仕上げたトラウトサーモンを丼いっぱいに盛り付けています。小ねぎと白ごまが、香りと食感のアクセントになり、最後まで飽きずにいただけます。

「まる寿司 月見ちらし」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ワンハンドで手軽に食べられるお寿司「まる寿司 月見ちらし」(192.24円)は、蓮根や人参などが入った寿司の具材と紅生姜を混ぜ、錦糸玉子シートで巻き、お月様に見立てています。

「オムライスおにぎり」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

バター香るしっとり玉子の風味が広がる「オムライスおにぎり」(159.84円)は、オムライスの玉子をお月さまに見立てています。炒飯はオムライス用のご飯のタレを使用し、しょうゆとコンソメでコクを加えています。

「大きな白玉ぜんざい」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「大きな白玉ぜんざい」(354.24円)は、大きな白玉と十勝産小豆のぜんざい餡、クリームが相性抜群の和スイーツです。

「シャインマスカット入りフルーツサンド」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

みずみずしいシャインマスカットと、甘酸っぱいパインをサンドした「シャインマスカット入りフルーツサンド」(429.84円)は、マスカルポーネホイップクリームのコクが果実の美味しさを引き立てています。

まとめ

9月1日発売の新商品は、「お月見フェア」にちなみ、お月さまをイメージしたトッピングの「月見サーモン丼」や、黄色のまん丸「月見ちらし」、「オムライスおにぎり」などの対象商品を中心にラインナップ。さらに、もちもちの大きな白玉が入った「白玉ぜんざい」や、シャインマスカット入りの「フルーツサンド」など、秋のはじまりに楽しみたいスイーツも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用