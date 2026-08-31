セブン‐イレブン・ジャパンは9月2日から、中華まんセールを全国の店舗で開催する。

中華まんセール開催

9月2日～9月5日の4日間限定で、「ほかほかごろっと肉まん」を36円引きの120円(税込129.60円)、「ほかほかジューシー大入り豚まん」を180円(税込194.40円)、「ほかほかジューシー特製豚まん」を44円引きの160円(税込172.80円)で販売する。

また、全国の店舗にて8月25日中華まんをリニューアルし、順次発売している。今回のリニューアルでは、中の具材と生地のバランスを見直した。具材は素材の旨味や食感を活かし、より食べ応えのある味わいに向上させている。具材を包み込む生地は、小麦の素材や配合にこだわり、具材のおいしさを引き立てるもちもちとした食感に仕立てた。

ほかほかごろっと肉まんは、ごろっとした食感を残した粗挽き肉に、甘みのある玉ねぎを合わせ、食べ応えのある味わいに仕立てた肉まん。生地は小麦の配合を調整し、高ミネラル塩を使用して長時間発酵させることで、もちもちとした食感を実現した。

ほかほかジューシー 大入り豚まんは、具材の豚肉を中華包丁を再現した専用カッターで大きめにカットすることで肉本来の旨味を閉じ込め、甘みのある玉ねぎを黄金比率で合わせることで、ジューシーな味わいに仕立てた。高ミネラル塩を使用したこだわりの小麦による生地が、さらにもっちりとした食感を生み出している。

ほかほかジューシー 特製豚まんは、玉ねぎの甘みと、ごろっとした肉感があり豚肉の旨みとジューシーさを感じられる中具を、ほんのり甘いもっちりした生地で包んだ。同商品は、近畿エリアのみの販売となる。