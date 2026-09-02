セブン‐イレブン・ジャパンは9月8日、「2026年サンリオキャラクター大賞」で1位を獲得し2連覇を達成した「ポムポムプリン」とコラボレーションしたフェアを全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。

「2026年サンリオキャラクター大賞」にて1位を獲得し2連覇を達成、さらに今年で生誕30周年という記念の年を迎えたポムポムプリン。同コラボフェアでは、ポムポムプリンをイメージしたオリジナルスイーツと冷凍食品3品を発売する。

「ポムポムプリンのクリームミルクプリン」(289.44円)は、ポムポムプリンをモチーフに、カスタードホイップとカラメルソースを重ねたプリン。

「ポムポムプリンのもちっと白いどら焼 カスタードホイップ&カラメルソース」(237.60円)は、もちっとした食感の白いどら焼生地で、カスタードホイップとカラメルソースを包んだ商品。

「ポムポムプリンの今川焼(カスタードプリン味)」(170.64円)は、ふんわりと焼き上げた生地で、カスタードプリン味のクリームを包んだ冷凍の今川焼。電子レンジで温めるだけで手軽に楽しめる冷凍食品となっている。

「しあわせ食感」のロゴが付いた対象のチルド洋菓子・和菓子を2個購入すると、先着でオリジナルステッカーがもらえる。

オリジナルステッカー

さらに、「タイルシール ポムポムプリン」(528円)と「タイルシール ゆめかわ! ポムポムプリン」(550円)の「タイルシール」2種も発売。

他にも、9月17日から対象の栄養ドリンク・チョコレート菓子をそれぞれセットで同時購入すると、先着で限定グッズがもらえるキャンペーンも実施。

「チョコラＢＢ スパークリング ＧＦ&ピーチ味」「チョコラＢＢ スパークリング マスカット味」「チョコラＢＢ スパークリング ゼロトリプル」(各159.84円)、「エーザイ チョコラＢＢライト 100mL」(180.40円)、「Ｃ1000 ビタミンオレンジ 140mL」(140.40円)の中から3個同時購入すると、「セブン‐イレブン限定 A5クリアファイル(全6種)」がもらえる。

また、「森永 ダースプレミアム プラリネアーモンド」(367.20円)、「森永 ダースプレミアム ホワイトバニラ」(367.20円)、「森永 苺のダース」(206.28円)、「森永 白いダース」(206.28円)、「森永 ダースミルク」(206.28円)の中から3個同時購入すると、「セブン‐イレブン限定 ミニスライダーポーチ(全4種)」がもらえる。

さらに、セブン‐イレブンアプリを提示して対象のスイーツを累計2個購入するごとに抽選に1回参加できる抽選キャンペーンも実施。購入期間は9月10日～23日、抽選期間は9月10日～26日。1等は「ポムポムプリンのおしりリュック」(10名)、2等は「ポムポムプリンの今川焼クッション&ブランケット」(30名)、3等は「コラボ限定 壁紙」(1等、2等以外の参加者全員)となっている。

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