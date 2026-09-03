一番くじに10月31日、ベビー姿がかわいい「お文具さん」が登場。このほど、その描きおろしイラストが公開されました!

今回の一番くじは、「お文具さん」がちっちゃくなって登場。スタイやおくるみスタイルだったり、ハイハイしたりと、ベビー姿の“バブい”お文具さん達が、さらにゆるっと可愛いビジュアルに。

描きおろしイラストが公開されると、「かわいいベビコス! 待ってました!」「とんでもなく可愛いものが出てて発狂案件!!」「天才的ビジュ…ありがとうございます、必ず買います!!」と歓喜の声が続々と。どんなグッズになって登場するのか、楽しみですね。

1回700円で、10月31日より順次、ファミリーマートなどで発売されます。続報をお楽しみに!

(C) お文具 / 講談社