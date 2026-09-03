一番くじに10月31日、ベビー姿がかわいい「お文具さん」が登場。このほど、その描きおろしイラストが公開されました!
今回の一番くじは、「お文具さん」がちっちゃくなって登場。スタイやおくるみスタイルだったり、ハイハイしたりと、ベビー姿の“バブい”お文具さん達が、さらにゆるっと可愛いビジュアルに。
描きおろしイラストが公開されると、「かわいいベビコス! 待ってました!」「とんでもなく可愛いものが出てて発狂案件!!」「天才的ビジュ…ありがとうございます、必ず買います!!」と歓喜の声が続々と。どんなグッズになって登場するのか、楽しみですね。
1回700円で、10月31日より順次、ファミリーマートなどで発売されます。続報をお楽しみに!
(C) お文具 / 講談社
✨🐣発売決定🍼✨— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 31, 2026
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一番くじ お文具といっしょ
～ちっちゃくなっちゃった!?～
📅2026年10月31日(土)より順次発売予定
🔗https://t.co/PI3vuR238g
ちっちゃくなっちゃったお文具さんが
一番くじに登場🌼⭐
“バブい”描きおろしイラストを公開中🐥🍼
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