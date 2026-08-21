ローソンは、BANDAI SPIRITSの「一番くじ ドラゴンボールGT」(メーカー希望小売価格1回790円)を8月22日から順次発売する。

本商品は、一番くじ「ドラゴンボール」シリーズで初めて『ドラゴンボールGT』をテーマに展開するもの。フィギュアから雑貨アイテムまで、『ドラゴンボールGT』の世界観を楽しめる内容となっている。

背中合わせで飾りたい! 超サイヤ人4の孫悟空&ベジータがMASTERLISEに!

上位賞にはMASTERLISEシリーズのフィギュアを用意。A賞には「超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE」、B賞には「超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE」がラインアップされる。超サイヤ人4の姿を立体化しており、並べて飾りたくなる仕様となっている。

A賞 超サイヤ人4孫悟空 MASTERLISE

B賞 超サイヤ人4ベジータ MASTERLISE

オープニング映像をイメージしたフィギュアも

さらに、『ドラゴンボールGT』のオープニング映像をイメージしたフィギュアとして、C賞「孫悟空 MASTERLISE」、D賞「トランクス MASTERLISE」、E賞「パン＆ギル MASTERLISE PLUS」、そして「MASTERLISE」シリーズとして初の立体化となる「超17号 MASTERLISE」がF賞に登場する。

C賞 孫悟空 MASTERLISE

D賞 トランクス MASTERLISE

E賞 パン＆ギル MASTERLISE PLUS

F賞 超17号 MASTERLISE

ラストワン賞は?

最後のくじを引いた人が手にできるラストワン賞には、『ドラゴンボールGT』のタイトルロゴを巨大サイズで立体化した「ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME」が登場。存在感あふれるディスプレーアイテムとして仕上げられている。

ラストワン賞 ドラゴンボールGT THE GIGANT NAME

このほか、アクリルスタンド、ダイカットビジュアルボード、クリアファイル＆ステッカーセットなど、『ドラゴンボールGT』デザインの雑貨アイテムもラインアップ。

メーカー希望小売価格は1回790円。ローソンなどで取り扱い予定で、商品がなくなり次第終了となる。