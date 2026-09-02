ちょっとした外出やアウトドアで“あると助かる”カラビナ。そんな便利アイテムが、じわじわと人気上昇中の“内臓デザイン”になって、12月発売のカプセルトイに登場することに。SNSで早くも注目を集めています。

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12月発売予定商品!

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【からだのカラビナ】

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カプセルトイ業界で注目の「内臓」が

おしゃれなカラビナになって登場🫀✨

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バッグやベルトに付けてコーデのアクセントに🎀

それぞれの内臓にぴったりな

専用チャームが付いているのもポイント💕

(@brightlinkdayoより引用)

こちらが話題のカプセルトイ、内臓型のカラビナ「からだのカラビナ」です。どれもユニークでキュートなデザインが目を惹きます。表情が描かれているのもポイント高め。内臓に愛着が湧いちゃいます(笑)。

それぞれに可愛いチャームも付いていて、ラインアップは、白の「歯&虫歯菌」、ピンクの「脳&ニューロン」、青の「耳&三半規管」、黄色の「胃&バリウム」、グレーの「胃(不調)&胃酸」、赤の「心臓&赤血球」の全6種。

発売日は12月中旬なのですが、SNSでは「ちっちゃいチャームついてんのかわいい〜〜〜!」「脳欲しい、好きなキーホルダーとかぶら下げまくって好きなもので頭いっぱーい!ってしたい」「ちょっと不調の胃が欲しくなっちゃった…笑」「心臓がかわいすぎる」「どれが来ても当たりだな」と早くも話題に。どれが出ても嬉しいですよね。

1回300円。持ってて便利、ぶら下げて可愛い「からだのカラビナ」。気になる方は、チェックしてみてくださいね。