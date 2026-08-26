セブン‐イレブン・ジャパンは、フリマアプリ利用拡大に伴う荷物発送ニーズの高まりを受け、利用者自身でスムーズに発送手続きを完結できる「セルフ発送機」を順次導入している。

セルフ発送機

フリマ市場拡大に伴い高まる「発送ニーズ」

近年、フリマ市場の拡大により、個人間での荷物発送ニーズが継続的に増加している。セブン‐イレブン店舗においても、宅配便受付のうち約8割をフリマ関連発送が占めており、身近な発送拠点としてコンビニエンスストアが利用されている。

一方で、従来のレジ受付では1件あたり数分程度の対応時間を要し、店舗業務負荷の増加や混雑時の待ち時間発生などが課題となっていた。また、「レジを利用せずセルフで完結する仕組みにしてほしい」といった声も寄せられている。こうした課題を踏まえ、ヤマト運輸と共同で、セルフ発送機の導入を開始する。

スムーズな発送手続きに寄与

先行して導入したテスト店舗では、セルフ発送機の利用が定着し、レジでの受付数が減少した店舗もあった。レジ対応時間が短くなり、店舗における業務量も軽減される効果を確認している。

加えて、テスト実施前後を比較すると、同サービスの利用が進んだ店舗では、受付件数全体が増加したケースも見られた。手続きのしやすさが発送の利便性向上に寄与していると同社は考えている。混雑緩和や待ち時間の短縮につながるほか、店舗従業員の対応時間を削減し、省人化にも寄与する。

セルフ発送機

バーコード読み取りから投函まで約10秒

セルフ発送機は、フリマアプリやオンライン決済を利用して発送する荷物について、店頭での発送受付を利用者自身で完結できる仕組み。専用機器に発送用バーコードをかざすことでラベルを発行し、貼付・投函までをレジを介さずに行える。バーコードの読み取りから投函までは10秒程度で完了するため、店頭での手続き時間や待ち時間の抑制に寄与する。入店後すぐに荷物を預けられるため、その後の買い物もスムーズに楽しめる。

発送方法は簡単3ステップ。まず、発送登録されたバーコード画面をスキャナーにかざす。

バーコードをかざす

続いて、プリンターから発行されたラベルシールを利用者自身で荷物に貼付けする。

最後に、ラベルシールを貼った荷物を利用者自身で専用ボックスに投函すると、発送が完了する。