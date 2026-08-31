【2026年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週は、冷たいとろろを味わえる丼や、人気ラーメン店が監修した冷たいまぜ麺など、暑い日でもさっぱりと食べられる商品が目白押しです!

2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日〜9月7日)

  • 「セブンイレブン 2026年9月の新商品」

    「セブンイレブン 2026年9月の新商品」

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「油淋鶏&ホイコーロー弁当」(753円)

  • 「油淋鶏&ホイコーロー弁当」(753円)

    「油淋鶏&ホイコーロー弁当」(753円)

価格 : 753円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州

油淋鶏と回鍋肉(ホイコーロー)を組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当です。

「大和芋とろろの麦とろ丼」(496円)

  • 「大和芋とろろの麦とろ丼」(496円)

    「大和芋とろろの麦とろ丼」(496円)

価格 : 496円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、岐阜県、愛知県、三重県、島根県、広島県、山口県

温かい麦飯に冷たいとろろをかけて食べるとろろ丼です。

「中華蕎麦とみ田監修 冷し辛豚まぜ麺」(699円)

  • 「中華蕎麦とみ田監修 冷し辛豚まぜ麺」(699円)

    「中華蕎麦とみ田監修 冷し辛豚まぜ麺」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」監修の、辛味やにんにくを効かせた冷たい豚骨醤油まぜ麺です。

「スタミナニラ玉豚丼」(594円)

  • 「スタミナニラ玉豚丼」(594円)

    「スタミナニラ玉豚丼」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州

豚バラ肉やニラ等をピリ辛あんで味わうスタミナ丼です。

「ナスのトマトソースグラタン」(518円)

  • 「ナスのトマトソースグラタン」(518円)

    「ナスのトマトソースグラタン」(518円)

価格 : 518円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州

ナスと相性の良いトマトソースとミートソースを組み合わせたグラタンです。
※9月2日以降順次発売

まとめ

温かい麦飯に冷たいとろろをかけて味わう「大和芋とろろの麦とろ丼」は、暑い日にもさっぱりと食べられる一品。「中華蕎麦とみ田監修 冷し辛豚まぜ麺」は、ピリッとした辛さとにんにくの風味が食欲をそそります。

また今週は、「スタミナニラ玉豚丼」や「油淋鶏&ホイコーロー弁当」など、ボリューム満点の商品も登場。

そのほか、旬のナスを使った「ナスのトマトソースグラタン」など、季節を感じられるメニューも発売されているので、ぜひお近くのセブン‐イレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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