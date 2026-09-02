サーティワン アイスクリームは、HoYoverseのオープンワールドRPG『原神』とのコラボレーション企画として、”スイート・アイスクリームタイム”をテーマに、コラボ限定グッズやゲーム内で使用できるアイテムセットが付くモバイルオーダー限定のテイクアウト商品「原神 アイスクリームセット」(2,000円／2,320円)と「原神 フレッシュパック ミニ」(1,300円)を、2026年9月8日から10月6日まで販売する。あわせて、8月28日より事前予約を受け付けるほか、アプリ会員向けの特典キャンペーンも実施する。

コラボ限定アイスセット2種を販売(モバイルオーダー限定)

モバイルオーダー限定で、コラボ限定アイスセット2種を販売する。サーティワン公式ホームページまたはサーティワン公式アプリ「31Club」内の「モバイルオーダー」から予約・購入ができる。店頭では受け渡しのみとなり、店頭での予約・販売は行わない。

また、8月28日～9月13日の間、1回の会計につき「原神 アイスクリームセット」と「原神 フレッシュパック ミニ」は、種類を問わず合計2個までの購入とする。

原神 アイスクリームセット

「原神 アイスクリームセット」は、好きなアイスクリーム4個（スモール／レギュラー）を選べるテイクアウト商品。『原神』に登場するキャラクター・フリンズとリンネアの描き下ろし衣装を採用した専用ボックスで提供され、アクリルスタンド2体が付属する。

原神 アイスクリームセット

価格：スモール 2,000円／レギュラー 2,320円

数量：なくなり次第終了

フリンズ・リンネア アクリルスタンドセット

原神 フレッシュパック ミニ

「原神 フレッシュパック ミニ」は、約3人分のアイスを楽しめるフレッシュパックを限定カップで提供。イルーガ、フリンズ、リンネア、オデットのアクリルキーホルダー4種がセットになっている。

原神 フレッシュパック ミニ

価格：1,300円

数量：なくなり次第終了

アクリルキーホルダーセット

ゲーム内アイテムセットが付属

両商品には、ゲーム内で使用できるアイテムセットが付属する。専用カードに記載されたシリアルコードで受け取り可能で、有効期限は2026年12月6日23時59分まで。

ゲーム内アイテムセット

ゲーム内アイテム内容

調度品「スイート・アイスクリームワゴン」×1

料理・レシピ「スイート・アイスクリームセット」×1

原石×100

モラ×20,000

大英雄の経験×3

※1アカウントにつき受取は1回限り。

31Club会員向けキャンペーン

コラボステッカー配布

期間：9月12日〜なくなり次第終了

内容：対象商品購入1個につきステッカー1枚（全7種／全国31万枚）

対象：ダブルコーン／カップ（スモール／レギュラー）、シェイク

コラボピックシート配布

期間：9月28日〜なくなり次第終了

内容：対象商品購入1個につきピックシート1枚（全国31,000枚）

対象：原神 アイスクリームセット、原神 フレッシュパック ミニ、フレッシュパック各種、バラエティボックス各種

オリジナルコラボグッズプレゼントキャンペーン

期間：9月8日〜10月6日

内容：会計1円につき1ポイント付与、500ポイントで抽選1回

当選：310名にコラボグッズ

参加賞：クーポンまたはスマホ壁紙（全4種） ※モバイルオーダー利用時は31ClubアプリID連携が必要。

コラボ商品概要

販売期間：2026年9月8日〜10月6日

事前予約：8月28日11時開始

販売方法：サーティワン公式サイト／公式アプリ「31Club」内モバイルオーダー

店頭販売：受け渡しのみ、予約不可

『原神』について

『原神』は、HoYoverseが提供する基本プレイ無料のオープンワールドRPG。旅人となり、テイワット大陸を冒険しながら兄妹を探す物語が展開される。

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