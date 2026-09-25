西武鉄道は25日、同社の特急車両10000系「ニューレッドアロー」1編成を対象に、初代特急車両5000系「レッドアロー」の塗装色を施した「レッドアロークラシック」を10月4日から期間限定で運行すると発表した。

初代特急車両5000系「レッドアロー」は、1969(昭和44)年10月14日の西武秩父線開通と同時に同社初の有料特急列車として運行開始。池袋～西武秩父間を当時最短の83分で結び、秩父観光の足として多くの人に利用されたという。

アイボリーホワイトの車体に鮮やかな赤い帯という洗練されたデザイン、ゆったりとした快適な車内空間が評価され、1970(昭和45)年に鉄道友の会ブルーリボン賞を受賞。西武鉄道における特急列車の代名詞として約四半世紀にわたり活躍し、1993(平成5)年に登場した10000系「ニューレッドアロー」、現行の001系「ラビュー」へと続く「西武特急ブランド」の礎を築いた、西武鉄道を代表する車両のひとつとなっている。

今回、期間限定で登場する「レッドアロークラシック」は、現在活躍中の10000系1編成(10108編成)に初代「レッドアロー」の塗装を施し、2011～2021年に実施した「レッドアロークラシック」を再現する。10月4日以降、運行期間は2027年春までを予定し、現行の「レッドアロー」運行区間で運行する。なお、車両運用の都合で運行しない日があり、企画運行により他の路線を運行する場合もあるとのこと。スマートフォンアプリ「西武線アプリ」の列車走行位置画面で「レッドアロークラシック」の走行位置情報を発信する。

「レッドアロークラシック」の運行開始に合わせ、「つながるアクリルスタンド」(4種・各770円)、「ニューレッドアロー×レッドアロークラシック ダブルポケットクリアファイル」(880円)、「シークレットふりふり駅名標キーホルダー『特急シリーズ』16駅」(1個700円)などの関連グッズも登場。10月3・4日に「西武線沿線ファミリーフェスタ」内の西武鉄道グッズ販売ブースで先行発売を予定している。

イベント終了後の販売については、決まり次第、西武鉄道のサイト内「西武鉄道グッズ」ぺージおよび「西武鉄道グッズ情報」公式X(Twitter)で案内する。加えて、2026年冬にオリジナルプラレール「西武鉄道10000系(ニューレッドアロー)」「西武鉄道10000系(レッドアロークラシック)」の発売も予定している。