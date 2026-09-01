ローソンは、クリエイター「可哀想に！」が手掛けるキャラクター「んぽちゃむ」とコラボレーションしたキャンペーンを、9月8日から全国のローソン店舗で実施する。
期間中は、対象のお菓子を3点購入すると先着・数量限定でオリジナルぷくデコシールがもらえる企画を展開。また、ローソンおよびHMVの一部店舗ではエンタメくじを販売するほか、@LoppiとHMV&BOOKS onlineでは限定オリジナルグッズの受注販売も行う。
お菓子3点購入でオリジナルぷくデコシールをプレゼント
9月8日7時から9月21日まで、対象のお菓子を3点購入した人に、オリジナルぷくデコシールを1枚プレゼントする。
デザインは全5種類。景品は各店舗の在庫がなくなり次第終了となる。また、1人につき1店舗での買い物ごとに各種1枚、合計5枚までの配布となる。
- 実施期間：2026年9月8日7時～9月21日
- 条件：対象のお菓子を3点購入
- 景品：オリジナルぷくデコシール（全5種）
- 対象店舗：全国のローソン
※一部店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100、Lミニマートを除く
※景品がなくなり次第終了
ローソンとHMVの一部店舗でエンタメくじを販売
また、「んぽちゃむエンタメくじ」を、9月8日からローソンおよびHMVの一部店舗で順次販売する。価格は1回790円。なくなり次第終了となる。店舗によって取り扱いがない場合や、発売時期が異なる場合がある。
- 商品名：んぽちゃむエンタメくじ
- 発売日：9月8日から順次
- 価格：1回790円
- 販売場所：ローソン、HMVの一部店舗
@Loppi・HMV&BOOKS onlineで限定グッズを受注販売
@LoppiおよびHMV&BOOKS onlineでは、9月8日10時から10月13日23時30分まで、コラボ限定グッズを受注販売する。
ラインアップは、んぽちゃむときみまろのセットぬいぐるみキーホルダーをはじめ、ストロー付きタンブラー、ランチボックス、ラグマットなど。
- ミニ ポン！ぬいキーホルダー んぽちゃむ・きみまろセット：4,840円（サイズ：約H130mm）
- ストロー付タンブラー：3,300円（サイズ：約直径67×H129mm 容量：370ml）
- ランチボックス：2,640円（サイズ：約176×100×56mm 容量：500ml）
- ラグマット：4,950円（サイズ：約W1020×H760mm）
※受注期間中でも受付を終了する場合がある。
X引用ポストキャンペーンも実施
ローソン公式Xアカウント「ローソン（@akiko_lawson）」では、引用ポストキャンペーンも開催する。
対象ポストに「んぽちゃむとローソン」とコメントを添えて引用ポストした人の中から、抽選で1名にオリジナルQUOカード1万円分をプレゼントする。
- 実施期間：2026年9月8日（火）の対象ポスト投稿後～9月14日（月）午後11時59分
- 応募方法：
- ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォロー
- 対象ポストに「んぽちゃむとローソン」とコメントを入れて引用ポスト
- 賞品：オリジナルQUOカード1万円分
- 当選人数：1名
(c)KAWAISOUNI!
(c)Lawson, Inc.
author=MN ホビー編集部