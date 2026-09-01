ローソンは、クリエイター「可哀想に！」が手掛けるキャラクター「んぽちゃむ」とコラボレーションしたキャンペーンを、9月8日から全国のローソン店舗で実施する。

期間中は、対象のお菓子を3点購入すると先着・数量限定でオリジナルぷくデコシールがもらえる企画を展開。また、ローソンおよびHMVの一部店舗ではエンタメくじを販売するほか、@LoppiとHMV&BOOKS onlineでは限定オリジナルグッズの受注販売も行う。

お菓子3点購入でオリジナルぷくデコシールをプレゼント

9月8日7時から9月21日まで、対象のお菓子を3点購入した人に、オリジナルぷくデコシールを1枚プレゼントする。

デザインは全5種類。景品は各店舗の在庫がなくなり次第終了となる。また、1人につき1店舗での買い物ごとに各種1枚、合計5枚までの配布となる。

実施期間：2026年9月8日7時～9月21日

条件：対象のお菓子を3点購入

景品：オリジナルぷくデコシール（全5種）

対象店舗：全国のローソン

※一部店舗、ナチュラルローソン、ローソンストア100、Lミニマートを除く

※景品がなくなり次第終了

ローソンとHMVの一部店舗でエンタメくじを販売

また、「んぽちゃむエンタメくじ」を、9月8日からローソンおよびHMVの一部店舗で順次販売する。価格は1回790円。なくなり次第終了となる。店舗によって取り扱いがない場合や、発売時期が異なる場合がある。

商品名：んぽちゃむエンタメくじ

発売日：9月8日から順次

価格：1回790円

販売場所：ローソン、HMVの一部店舗

@Loppi・HMV&BOOKS onlineで限定グッズを受注販売

@LoppiおよびHMV&BOOKS onlineでは、9月8日10時から10月13日23時30分まで、コラボ限定グッズを受注販売する。

ラインアップは、んぽちゃむときみまろのセットぬいぐるみキーホルダーをはじめ、ストロー付きタンブラー、ランチボックス、ラグマットなど。

ミニ ポン！ぬいキーホルダー んぽちゃむ・きみまろセット：4,840円（サイズ：約H130mm）

ストロー付タンブラー：3,300円（サイズ：約直径67×H129mm 容量：370ml）

ランチボックス：2,640円（サイズ：約176×100×56mm 容量：500ml）

ラグマット：4,950円（サイズ：約W1020×H760mm）

※受注期間中でも受付を終了する場合がある。

X引用ポストキャンペーンも実施

ローソン公式Xアカウント「ローソン（@akiko_lawson）」では、引用ポストキャンペーンも開催する。

対象ポストに「んぽちゃむとローソン」とコメントを添えて引用ポストした人の中から、抽選で1名にオリジナルQUOカード1万円分をプレゼントする。

実施期間：2026年9月8日（火）の対象ポスト投稿後～9月14日（月）午後11時59分

応募方法： ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォロー 対象ポストに「んぽちゃむとローソン」とコメントを入れて引用ポスト

賞品：オリジナルQUOカード1万円分

当選人数：1名

(c)KAWAISOUNI!

(c)Lawson, Inc.

author=MN ホビー編集部